دھرمیندر کی پرانی وصیت میں پوری جائیداد کا وارث کون تھا؟
بھارتی سینما کے لیجنڈ اداکار دھرمیندر کی 24 نومبر کو وفات کے بعد ان کی زندگی اور وراثت سے متعلق کئی سوالات اٹھے ہیں۔
89 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہونے والے دھرمیندر نے اپنے کیریئر کے دوران نہ صرف بے شمار کامیاب فلمیں دیں بلکہ اپنی جائیداد اور دولت بھی جمع کی۔
ان کی وفات کے بعد جب ان کی جائیداد کے بارے میں باتیں ہوئیں، تو یہ انکشاف سامنے آیا کہ دھرمیندر نے اپنی وراثتی زمین اپنے بچوں کو نہیں، بلکہ اپنے بھتیجوں کو دی ہے۔
دھرمیندر نے 6 بچوں کے لیے وراثت میں کیا چھوڑا؟
دھرمیندر کا تعلق پنجاب کے گاؤں ڈنگو سے تھا، جہاں ان کی ابتدائی زندگی کے اہم سال گزرے۔ وہ ہمیشہ اپنی جڑوں سے جڑے رہے اور اپنی مٹی اور گاؤں کو نہیں بھولے۔
ان کی وراثتی زمین جو اب کروڑوں روپے کی قیمت کی حامل ہے، دھرمیندر نے 2015 میں اپنے بھتیجوں کو منتقل کر دی تھی۔ دھرمیندر کے بھتیجے بوٹا سنگھ دیول نے دی نیو انڈین ایکسپریس سے بات کرتے ہوئے کہا، ”دھرمیندر انکل میرے والد منجیت سنگھ کے کزن تھے۔ انہوں نے آخری بار گاؤں کا دورہ 2019 میں کیا تھا جب ان کے بیٹے سنی دیول نے گورداسپور سے پارلیمنٹ کے انتخابات میں حصہ لیا تھا۔“
دھرمیندر نے اپنی وراثتی زمین اپنے بھتیجوں کو دینے کا فیصلہ اس لیےکیا تھا کیونکہ ان کے مطابق ان کے بھتیجے کئی دہائیوں سے اس زمین کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔
بوٹا سنگھ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ”جب دھرمیندر انکل بمبئی منتقل ہوئے تھے، تب سے ہماری فیملی نے ان کی زمین کی دیکھ بھال کی۔ وہ کبھی اپنی جڑوں کو نہیں بھولے، اور نہ ہی ہمیں۔“
دھرمیندر نے اپنے آخری ویڈیو پیغام میں کیا کہا تھا؟
دھرمیندر نے اپنی زندگی میں ہمیشہ خاندانی روایات اور ذمہ داریوں کو اولین ترجیح دی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے فلمی کیریئر کے باوجود ان کی زمین کی دیکھ بھال صرف ان کے قریبی خاندان کے افراد کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔
دھرمیندر کے بچوں میں سنی، بوبی، ایشا اور آہانا شامل ہیں، لیکن ان کی یہ جائیداد بھتیجوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ ایک جذباتی قدم تھا۔
دھرمیندر اپنی زندگی کے آخری دنوں میں صحت کے مسائل کا سامنا کر رہے تھے اور نومبر کے ابتدائی ہفتے میں اسپتال میں داخل بھی ہوئے تھے، تاہم انہیں اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے گھر میں آخری ایام گزارنے کے لیے واپس آئے۔ ان کے انتقال کے بعد کئی بالی وڈ ستاروں نے ان کی تدفین اور دعائیہ تقریب میں شرکت کی۔