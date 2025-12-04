Rising Prices | Daily Wage Workers Struggle | Peshawar Labor Crisis - Aaj Pakistan News

Rising Prices | Daily Wage Workers Struggle | Peshawar Labor Crisis - Aaj Pakistan News
Published 04 Dec, 2025 05:00pm
ویڈیوز
Rising Prices | Daily Wage Workers Struggle | Peshawar Labor Crisis - Aaj Pakistan News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین