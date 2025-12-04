Asim Munir Appointed | Pakistan First Chief of Defence Forces | Historic Military Update - Aaj News

Asim Munir Appointed | Pakistan First Chief of Defence Forces | Historic Military Update - Aaj News
Published 04 Dec, 2025 10:30pm
ویڈیوز
Asim Munir Appointed | Pakistan First Chief of Defence Forces | Historic Military Update - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین