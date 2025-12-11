اسکینڈلز پر سخت سوالات، مس یونیورس کا انٹرویو سے واک آؤٹ
مس یونیورس 2025، فاطمہ بوش ایک لائیو انٹرویو کے دوران اچانک اسٹوڈیو چھوڑ کر چلی گئیں۔
یہ انٹرویو ان کے مقابلہ جیتنے کے بعد سامنے آنے والے تنازعات اور الزامات کے بارے میں تھا، جس میں فاطمہ سے متعدد حساس سوالات کیے گئے۔
فاطمہ بوش ٹیلیمنڈو کے ایک پروگرام میں شریک تھیں، جہاں انہیں فراڈ کے الزامات، منجمد بینک اکاؤنٹس اور مس یونیورس آرگنائزیشن (MUO) کی تحقیقات پر سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان سوالات میں خاص طور پر ویزا کی پابندیوں اور مس آئیوری کوسٹ (اولیویا یاسے) کے مس یونیورس 2025 میں جیتنے سے روکنے کے بارے میں الزامات شامل تھے۔
ایک سوال کے جواب میں جب فاطمہ سے پوچھا گیا، ”آپ کیا کہیں گی ان لڑکیوں سے جو آپ کی طرح ویزا نہیں رکھتیں؟“، تو فاطمہ نے کہا: ”میں قوانین کی تفصیل نہیں جانتی، لیکن ہر کسی کو جیتنے کے برابر مواقع ملنے چاہیے، چاہے ان کے پاسپورٹ میں کیا ہو۔ مس یونیورس ایک کاروبار اور کام ہے، اور اگر آپ کو دنیا بھر میں سفر کرنا ہو، تو یہ واضح ہے کہ آپ کو ایسا شخص چاہیے جو آسانی سے سفر کر سکے۔“
اس کے بعد فاطمہ سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ کیا وہ مس یونیورس 2025 میں حصہ لیتیں۔ اگر انہیں پتہ ہوتا کہ ان کی یہ حکمرانی اسکینڈلز اور فراڈ کے الزامات سے گھری ہوگی؟
فاطمہ نے ان الزامات سے خود کو دور رکھتے ہوئے کہا: ”مس یونیورس ایک خواب ہے، میں ان موضوعات سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ میرا کام خواتین کی آواز بننا ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ میری شرکت کو ان مسائل سے جوڑا جانا چاہیے۔“
انٹرویو کے دوران فاطمہ سے مزید سوالات کیے گئے جن میں مس یونیورس تھائی لینڈ کے ڈائریکٹر کی طرف سے ان پر دائر کیے گئے defamation کیس کا بھی ذکر تھا، جس میں انہوں نے فاطمہ کو ”ڈم ہیڈ“ قرار دیا تھا۔
فاطمہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا، ”میرے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے، میں نے کسی کی توہین نہیں کی اور میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔“
انٹرویو کے دوران کمرشل بریک کے بعد، شو کے میزبانوں نے اعلان کیا کہ فاطمہ پورے پروگرام میں شریک رہیں گی اور ہفتے کے دوران ٹیلیمنڈو کے دیگر پروگرامز میں بھی ان کی شرکت متوقع تھی۔ تاہم، جب شو دوبارہ شروع ہوا، فاطمہ اسٹوڈیو میں موجود نہیں تھیں اور میزبانوں نے ناظرین کو بتایا کہ ”فاطمہ نے اسٹوڈیو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے اپنے تمام شیڈول شدہ پروگرامز کو منسوخ کر دیا ہے۔“
مس یونیورس آرگنائزیشن کی جانب سے ابھی تک اس انٹرویو یا فاطمہ کی میڈیا میں شرکت منسوخی پر کوئی رسمی بیان جاری نہیں کیا گیا۔