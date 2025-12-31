یمن میں کشیدگی: پاکستان کی سعودی عرب سے مکمل اظہارِ یکجہتی
پاکستان نے یمن میں تشدد میں دوبارہ اضافے پر اظہارِ تشویش کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان دفترِ خارجہ کے مطابق پاکستان یمن میں دیرپا امن اور استحکام کے قیام کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔
دفترِ خارجہ کی جانب سے بدھ کے روز جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان یمن میں حالیہ تشدد کی لہر پر شدید تشویش کا اظہار کرتا ہے اور یمن کی وحدت، خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے۔
بیان کے مطابق پاکستان یمن میں پائیدار امن و استحکام کے قیام کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کا حامی ہے اور امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی اقدام کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔
دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے یمن میں کشیدگی کم کرنے اور امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے علاقائی سطح پر کی جانے والی کوششوں کا خیرمقدم کیا ہے۔
بیان کے مطابق پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے سعودی عرب کی سلامتی کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان یمن کے مسئلے کے حل کے لیے ڈائیلاگ اور سفارت کاری پر مبنی عمل کی حمایت کرتا ہے اور امید ظاہر کرتا ہے کہ یمن کے عوام اور علاقائی طاقتیں مل کر ایک جامع اور دیرپا حل کی جانب بڑھیں گی، جس سے خطے کے مجموعی امن و استحکام کے تحفظ کو یقینی بنایا جاسکے۔