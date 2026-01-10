ملک میں آٹے اور چینی کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں
ملک بھر میں آٹے اور چینی کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے نے شہریوں کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود آٹا اور چینی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگیا۔
صرف ایک ہفتے کے دوران ملک بھر میں آٹے کی قیمت میں 15 سے 20 روپے جبکہ چینی 5 سے 10 روپے فی کلو تک مہنگی ہو چکی ہے۔
مختلف شہروں سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران آٹے اور چینی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
اسلام آباد میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت بڑھ کر 2750 روپے ہو گئی ہے، جبکہ فی کلو چینی 152 روپے میں دستیاب ہے۔
لاہور میں چکی کا آٹا ایک ہفتے میں 10 روپے فی کلو مہنگا ہو کر 170 روپے فی کلو تک پہنچ گیا ہے۔ شہر میں فی من گندم کی قیمت 4400 روپے سے بڑھ کر 4900 روپے ہو گئی ہے، جبکہ 50 کلو چینی کے تھیلے کی قیمت میں 200 روپے اضافہ ہوا ہے۔ لاہور میں فی کلو چینی 160 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔
کراچی میں آٹا 140 سے 150 روپے فی کلو کے درمیان دستیاب ہے، جبکہ چینی کی قیمت 136 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔
پشاور میں آٹے کے 20 کلو کے تھیلے کی قیمت میں 500 روپے اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد تھیلا 2750 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ پشاور میں چینی کا سرکاری نرخ 160 روپے فی کلو مقرر ہے، تاہم مارکیٹ میں چینی 175 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔
کوئٹہ میں بھی ایک ہفتے کے دوران آٹا 15 روپے اور چینی 5 روپے فی کلو مہنگی ہو گئی ہے۔