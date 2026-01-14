ٹی 20 ورلڈ کپ سے قبل آسٹریلوی ٹیم کے دورہ پاکستان کی تصدیق
پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے رواں ماہ کے آخر میں آسٹریلوی ٹیم کے دورہ پاکستان کی تصدیق کردی ہے۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں پر مشمتل ٹی 20 سیریز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔
دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا آغاز 29 جنوری سے ہوگا جب کہ دوسرا ٹی ٹوئنٹی 31 جنوری اور تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ یکم فروری کو کھیلا جائے گا۔
تینوں میچز کے لیے ٹاس شام ساڑھے 5 بجے جب کہ میچ کا آغاز شام 6 بجے ہوگا۔ آسٹریلوی ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ 28 جنوری بروز بدھ کو لاہور پہنچے گا۔
یہ سیریز آئندہ ماہ آئی سی سی مینز ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 سے قبل دونوں ٹیموں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پاکستان ورلڈ کپ کے گروپ اے جب کہ آسٹریلیا گروپ بی میں شامل ہے۔
یاد رہے کہ یہ آسٹریلیا کا مارچ 2022 سے اب تک پاکستان کا تیسرا دورہ ہوگا۔ اس حوالے سے پی سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر احمد کا کہنا ہے کہ ہم آسٹریلیا کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے میزبانی پر پُرجوش ہیں۔ یہ سیریز پاکستانی شائقینِ کرکٹ کے لیے سال کا شاندار آغاز ثابت ہوگی۔