گُل پلازہ آتشزدگی
۔
کراچی کے مصروف علاقے ایم اے جناح روڈ پر واقع گل پلازہ میں ہفتے کی رات سوا دس بجے اچانک شدید آگ لگ گئی جو گراؤنڈ فلور سے شروع ہو کر میزنائن اور پھر تیسری منزل تک پھیل گئی۔ فائر بریگیڈ کے مطابق آگ بجھانے کے لیے 20 فائر ٹینڈرز اور چار اسنارکلز کے ساتھ پانی اور فوم کا استعمال کیا گیا، جبکہ پاک بحریہ کے فائر ٹینڈرز بھی امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق اس حادثے میں اب تک چھ افراد جاں بحق اور 20 افراد جھلس کر زخمی ہو چکے ہیں۔
karachi
Karachi Fire
Gul Plaza Fire
Karachi Fire Incidents
Gul Plaza
مقبول ترین