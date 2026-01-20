گُل پلازہ کی تازہ ترین صورتِ حال
کراچی کے مشہور شاپنگ سینٹر گُل پلازہ میں لگنے والی آگ کے بعد چوتھے روز بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ پہلی منزل کلیئر کرنے کے بعد امدادی ٹیموں نے دوسری اور تیسری منزل پر سرچنگ کا عمل شروع کر دیا ہے۔ منگل کے روز سانحے کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال یہ ہے:
- گل پلازہ شاپنگ سینٹر میں ریسکیو آپریشن چوتھے روز بھی جاری ہے
- ریسکیو حکام نے متاثرہ عمارت سے ایک بچے کی لاش نکال لی
- آگ سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 27 جبکہ 85 اب بھی لاپتہ ہیں
- ریسکیو ٹیموں نے عمارت کی پہلی منزل کلیئر قرار دے دی، دوسری اور تیسری منزل پر سرچنگ جاری ہے
- مجموعی طور پر 21 لاشیں سول اسپتال لائی جا چکی ہیں: پولیس سرجن ڈاکٹر سمعیہ
- 14 لاشوں کے نمونے حاصل کیے ہیں، 8 کی شناخت مکمل ہوچکی ہے: پولیس سرجن
- ایک لاش کی شناخت قومی شناختی کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس کے ذریعے کی گئی ہے
- لاشوں کی درست شناخت کے لیے لواحقین کے 50 نمونے حاصل کیے گئے: پولیس سرجن
- تمام سیمپلز سندھ فرانزک ڈی این اے لیب اور جامعہ کراچی ارسال بھیجے ہیں: پولیس سرجن
- عمارت سے ملنے والے انسانی اعضا کی شناخت کا عمل بھی جاری ہے: پولیس سرجن
- لاکٹ کی مدد سے 33 سالہ مصباح کی شناخت، میت جلد ورثاء کےسپرد کر دی جائے گی: پولیس سرجن
- خاتون مصباح کی فیملی کے دیگر چار افراد بھی لاپتہ ہیں
- آپریشن کے دوران مزید 2 فائر فائٹرز زخمی ہوگئے ہیں، ایک کی حالت ناساز ہے
- مطلوبہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے امدادی کام سست روی کا شکار ہے: ذرائع
- آتشزدگی کی وجوہات اور ذمہ داران کے تعین کے لیے کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی پر مشتمل کمیٹی کا اجلاس آج ہوا
- اجلاس میں سب سے پہلے آج سے ہی ڈیٹا جمع کرنے اور بیانات قلم بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے
- کمشنر کراچی حسن نقوی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ وزیراعلیٰ سندھ کو پیش کریں گے
گل پلازہ میں ہفتے کی رات لگنے والی آگ پر ریسکیو اداروں نے پیر کے روز مکمل طور پر قابو پایا، جس کے بعد سرچنگ کا عمل تاحال جاری ہے۔
پیر کی رات میئر کراچی مرتضٰی وہاب نے متاثرہ عمارت کا دورہ کیا اور بتایا کہ آگ پر قابو پالیا گیا ہے اور کولنگ بھی مکمل ہوچکی ہے۔
انہوں نے کہا کہ بلدیہ عظمیٰ کے تمام محکمے الرٹ رہیں۔ تمام لاپتا افراد کے ملنے تک ریسکیو آپریشن مکمل نہیں ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ رات بیسمنٹ میں دوبارہ آگ بھڑکی تھی تاہم اس پر قابو پالیا گیا ہے۔
مرتضیٰ وہاب کا کہنا تھا کہ عمارت میں جو سامان موجود ہے اسے باہر نکالا جائے گا۔ تمام چیزوں کافائنل کرکے رپورٹ وزیراعلیٰ کو پیش کی جائے گی۔
کراچی کے مصروف ترین تجارتی علاقے صدر میں واقع گُل پلازہ کے گراؤنڈ فلور پر ہفتے کی رات تقریباً 10 بجے آگ لگ تھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔
آگ کی شدت میں مسلسل اضافے کے باعث عمارت دھوئیں سے بھر گئی تھی جس کی وجہ سے کئی افراد عمارت میں ہی محصور ہوکر رہ گئے تھے جن کی حتمی تعداد تاحال نامعلوم ہے۔
ضلعی انتظامیہ کو موصول ہونے والی تفصیلات کے مطابق اب تک 85 افراد کے لاپتہ ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ عمارت سے 27 لاشیں بھی نکالی جاچکی ہیں۔
سرکاری حکام کے مطابق گل پلازہ میں 12 سو کے قریب دکانیں قائم تھیں اور آتشزدگی کے باعث عمارت کا تقریباً 40 فیصد حصہ منہدم ہو چکا ہے جبکہ باقی حصے کو بھی مخدوش قرار دیا گیا ہے۔
پولیس سرجن ڈاکٹر سمعیہ سید کے مطابق لاپتہ افراد کی تلاش اور لاشوں کی شناخت کے لیےفرانزک کا عمل شروع کردیا گیا ہے۔ لواحقین کی جانب سے 50 ڈی این اے سیمپلز جمع کرائے جاچکے ہیں جبکہ 8 لاشوں کی شناخت ہوچکی ہے۔
سندھ حکومت نے سانحے میں جاں بحق افراد کے ورثاء کے لیے فی خاندان ایک کروڑ روپے امداد کا اعلان کیا ہے۔
وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے متاثرہ دکانداروں کو متبادل جگہ فراہم کرنے کی یقین دہائی کرائی ہے اور واقعے کی تحقیقات کے لیے کمشنر کراچی کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی قائم کر دی ہے۔
وزیراعلیٰ سندھ کی ہدایت پر قائم تحقیقاتی کمیٹی کا پہلا اجلاس منگل کے روز منعقد ہوا جس میں کمشنر کراچی حسن نقوی اور ایڈیشنل آئی جی آذاد خان شریک ہوئے۔
کمیٹی نے آج سے ہی پہلے مرحلے میں واقعے سے متعلق ڈیٹا جمع کرنے اور بیانات قلم بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔