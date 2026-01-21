سونے کی فی تولہ قیمت 5 لاکھ روپے سے تجاوز کر گئی
ملک بھر میں سونے کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس کے بعد سونا تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ عالمی اور مقامی مارکیٹ میں تیزی کے باعث پاکستان میں فی تولہ سونا پہلی بار پانچ لاکھ روپے کی حد عبور کر گیا ہے۔
صرافہ مارکیٹ ذرائع کے مطابق ایک ہی دن میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 12 ہزار 700 روپے کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد فی تولہ سونا 5 لاکھ 6 ہزار 362 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں 10 ہزار 888 روپے کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد دس گرام سونا 4 لاکھ 44 ہزار 123 روپے تک جا پہنچا ہے۔
عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں نمایاں تیزی دیکھی گئی ہے۔
رپورٹ کے مطابق عالمی منڈی میں سونا 127 ڈالر فی اونس مہنگا ہوا جس کے بعد اس کی قیمت 4 ہزار 840 ڈالر فی اونس کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر معاشی غیر یقینی صورتحال، مہنگائی اور سرمایہ کاروں کا سونے کی جانب رجحان قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجوہات ہیں۔
صرافہ بازار سے وابستہ افراد کے مطابق سونے کی قیمتوں میں اس تیز اضافے نے خریداروں کو پریشان کر دیا ہے اور شادی بیاہ سمیت دیگر تقریبات کے لیے زیورات کی خریداری متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ سونے کی بڑھتی ہوئی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔
ماہرین کے مطابق اگر عالمی مارکیٹ میں یہی رجحان برقرار رہا تو آئندہ دنوں میں سونے کی قیمتوں میں مزید اتار چڑھاؤ دیکھا جا سکتا ہے۔
فی الحال سونے کی قیمت نے نئی تاریخ رقم کر دی ہے اور سرمایہ کاروں کی نظریں آنے والے دنوں کی صورتحال پر مرکوز ہیں۔