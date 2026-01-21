پانچواں روز: گُل پلازہ کی تازہ ترین صورتِ حال
کراچی کے مشہور شاپنگ سینٹر گُل پلازہ میں لگنے والی آگ کے بعد پانچویں روز بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے۔
کراچی کے مشہور شاپنگ سینٹر گُل پلازہ میں لگنے والی آگ کے بعد پانچویں روز بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ امدادی ٹیمیں آج بھی ملبے تلے دبے افراد کی تلاش میں مصروف ہیں. بدھ کے روز سانحے کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال یہ ہے:
- سانحے میں جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 30 ہو چکی ہے جبکہ 86 افراد تاحال لاپتا ہیں۔
- ریسکیو حکام کے مطابق عمارت سے مکمل لاشیں ملنے کی امید تقریباً ختم ہو چکی ہے
- محدود وسائل، ملبے کے ڈھیر اور تکنیکی رکاوٹوں کے باعث کام کی رفتار متاثر ہو رہی ہے
- کئی روز مسلسل آتشزدگی کے باعث جسمانی اعضا اب راکھ کی شکل اختیار کر چکے ہیں: ریسکیو حکام
- دوپہر دو بجے کے قریب ملنے انسانی اعضا کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے: حکام
- اب تک مجموعی طور پر شناخت شدہ لاشوں کی تعداد 11 ہو گئی ہے
- 17 لاشیں تاحال ناقابلِ شناخت ہیں جنہیں ایدھی سرد خانے میں رکھا گیا ہے: ریسکیو حکام
- باقی لاشوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کا عمل جاری ہے: حکام
- ڈی این اے رپورٹس موصول ہونے کے بعد مزید میتوں کی شناخت سامنے آئے گی: حکام
مزید خبریں
ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی فرحان چشتی الیکٹرانک فراڈ کا شکار
الیکشن کمیشن نے گوشوارے جمع کرانے پر 14 ارکان کی رکنیت بحال کر دی
گل پلازہ کا ملبہ کہاں جا رہا ہے؟
انتخابات ترمیمی بل 2025 قومی اسمبلی سے منظور
سانحہ گُل پلازہ میں ہلاکتوں کی تعداد 30 ہوگئی، مزید لاشیں ملنے کی امید ختم، 86 تاحال لاپتہ
اپوزیشن پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کی درخواست کا حق بھی کھو بیٹھی
مقبول ترین