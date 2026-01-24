سونے اور چاندی کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں
ملک بھر میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں ایک بار پھر نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد قیمتی دھاتوں کے نرخ نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔
مقامی صرافہ مارکیٹ میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 6 ہزار 500 روپے کا بڑا اضافہ ہوا، جس کے بعد فی تولہ سونا 5 لاکھ 21 ہزار 162 روپے کی تاریخی سطح پر پہنچ گیا۔
اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت 5 ہزار 573 روپے اضافے کے ساتھ 4 لاکھ 46 ہزار 812 روپے ہو گئی۔
عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا، جہاں فی اونس سونے کی قیمت 65 ڈالر بڑھ کر 4 ہزار 988 ڈالر پر پہنچ گئی۔
دوسری جانب چاندی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
مقامی مارکیٹ میں چاندی کی فی تولہ قیمت 526 روپے بڑھ کر 10 ہزار 801 روپے ہو گئی، جب کہ 10 گرام چاندی کی قیمت 451 روپے اضافے کے بعد 9 ہزار 260 روپے تک جا پہنچی۔
عالمی مارکیٹ میں فی اونس چاندی کی قیمت 103.26 ڈالر ریکارڈ کی گئی۔
تجارتی حلقوں کے مطابق عالمی مالیاتی غیر یقینی صورتحال اور ڈالر کی قدر میں اتار چڑھاؤ کے باعث سونے اور چاندی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔