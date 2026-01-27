پی ایس ایل پلیئرز آکشن کے لیے سلور اور ایمرجنگ کیٹگریز رینیو کر دی گئی

پی ایس ایل پلیئرز آکشن کے لیے سلور اور ایمرجنگ کیٹگریز رینیو کر دی گئی
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) سیزن 11 کی پلئیرز آکشن کے لیے کھلاڑیوں کی سلور اور ایمرجنگ کیٹگریز رینیو کردی گئی جب کہ ایمرجنگ کیٹگری میں 14 اور سلور کیٹگری میں 16 کھلاڑیوں کی کیٹیگری رینیو کی گئی ہے۔
ایمرجنگ کیٹگری میں 14 کھلاڑیوں کو ریٹینشن یا ریلیز کے لیے رکھا گیا ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کا حصہ رہنے والے سعد مسعود، محمد شہزاد اور غازی غوری جب کہ کراچی کنگ سے کھیلنے والے ریاض اللہ، فواد علی اور سعد بیگ کو ایمرجنگ کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔
اس کے علاوہ پشاور زلمی سے کھیلنے والے معاذ صداقت، عبداللہ فضل اور علی رضا بھی پلئیرز آکشن کے لیے ایمرجنگ کیٹیگری میں دستیاب ہوں گے۔ ملتان سلطانز کی نمائندگی کرنے والے شاہد عزیر اور محمد ذلقفل، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے محمد ذیشان، شامل حسین جب کہ لاہور قلندرز کے مومن قمر بھی ایمرجنگ کیٹیگری کا حصہ ہوں گے۔
سلور کیٹگری میں 16 مقامی کھلاڑیوں کو ریٹین یا آکشن کے لیے رکھا گیا ہے۔ ملتان سلطانز سے یاسر خان،عامر برکی، محمد جنید، ہمایوں الطاف، علی عمران اور عبید شاہ سلور کیٹگری آکشن میں دستیاب ہوں گے۔
لاہور قلندرز کے محمد اخلاق، محمد نعیم اور محمد عازب جب کہ اسلام آباد یونائیٹڈ کے محمد فائق اور حنین شاہ سلور کیٹگری میں شامل ہیں۔ اسی طرح پشاور زلمی کے عارف یعقوب، مہران ممتاز جب کہ کراچی کنگ سے مرزا مامون اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز سے علی ماجد سلور کیٹیگری میں آکشن کے لیے دستیاب ہوں گے۔