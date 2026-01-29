محکمہ موسمیات نے بارش اور برف باری کے نئے اسپیل کی پیشگوئی کردی
محکمہ موسمیات نے 31 جنوری سے ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور برف باری کے نئے سلسلے کی پیشگوئی کردی ہے جب کہ بالائی اور پہاڑی علاقوں میں موسم کی شدت کے باعث شہریوں اور سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق ایک کمزور مغربی ہواؤں کا سلسلہ 30 جنوری سے ملک کے مغربی اور شمالی علاقوں میں داخل ہوگا جو 3 فروری تک برقرار رہے گا۔
31 جنوری سے تین فروری کے دوران شمالی بلوچستان، شمالی علاقوں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخواہ کے بیشتر علاقوں میں مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ بارش اور ہلکی سے درمیانی برف باری کا امکان ہے۔
یکم سے تین فروری کے دوران اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، سیالکوٹ، گجرانوالہ اور گردونواح میں بارش متوقع ہے جب کہ مری، گلیات اور ملحقہ علاقوں میں بارش اور برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔
31 جنوری سے یکم فروری کے دوران بلوچستان کے شمالی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ برف باری کے باعث سڑکوں پر پھسلن سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو سکتی ہے جب کہ بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ بھی موجود ہے۔
اس حوالے سے سیاحوں اور مقامی افراد کو غیر ضروری سفر سے گریز اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔