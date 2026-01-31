سلمان خان کی روبوٹ سے ہچکچاہٹ بھری ملاقات وائرل
دنیا بھر کے لوگ سلمان خان کے ساتھ سیلفی لینے یا ہاتھ ملانے کے لیے سالوں انتظار کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا عجیب روبوٹ سپر اسٹار کے سامنے ہچکچاہٹ دکھا گیا۔
سورت میں جمعہ کو کھیلے گئے انڈین اسٹریٹ پریمیئر لیگ (آئی ایس پی ایل) سیزن 3 کے ایک اہم میچ کے دوران سلمان خان کو بطور چیف گیسٹ مدعو کیا گیا تھا۔
جیسے ہی شائقین، ٹیم ممبرز اور منتظمین ان سے ملاقات کے لیے قطار میں لگے، ایک چھوٹا سا ہومنوئڈ روبوٹ بھی سامنے آیا۔
سلمان جب روبوٹ کے سامنے آئے تو انہوں نے روایتی انداز میں ہاتھ بڑھایا تاکہ روبوٹ سے ہاتھ ملائیں، لیکن روبوٹ کچھ لمحوں تک ساکت کھڑا رہا۔
سلمان نے ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ پرسکون انداز میں روبوٹ کا ردِ عمل دیکھتے رہے۔
کچھ سیکنڈز بعد روبوٹ نے بھی ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ ملایا، لیکن وہ مختصر لمحہ اتنا انوکھا اور مزاحیہ تھا کہ حاضرین اور مداح دونوں حیرت زدہ رہے۔
سلمان خان اور ایک انسان نما روبوٹ کے درمیان دلچسپ، کبھی کبھی ہچکچاہٹ بھرا لمحہ سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر وائرل ہو گیا ہے۔
روبوٹ کے ساتھ ہاتھ ملانے کا یہ منظر اتنا مزاحیہ اور عجیب تھا کہ حاضرین اور مداح دونوں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔
صارفین نے اس واقعہ کو خوب پسند کیا اور طنزیہ تبصرے کیے۔
”روبوٹ کی فیلڈنگ اب سیٹ ہو گئی!“
”بھائی کا ڈر روبوٹ کو بھی ہے!“
”اب اےآئی اور روبوٹکس کا کریئر ختم!“
”روبوٹ بھی سلمان بھائی سے ہاتھ ملانے میں شرما گیا!“
”بھائی کے سامنے روبوٹ عاجز ہو گیا، مزہ آگیا!“
”یہ روبوٹ بھی سلمان کی شخصیت کے سامنے فیل ہو گیا!“
”سلمان خان کا اثر: روبوٹ بھی لرز گیا!“
کئی لوگوں نے ویڈیو کلپس شیئر کرتے ہوئے بھی اس مزاحیہ پہلو کو نمایاں کیا اور کہا کہ روبوٹ نے سلمان خان کے اسٹار پن کے سامنے عاجزی دکھائی۔
کام کے معاملے میں، سلمان خان ’بیٹل آف گلوان‘ فلم میں نظر آئیں گے۔ یہ فلم 2020 کے گلووان وادی کے بھارت اور چین کے فوجی تصادم واقعے پر مبنی ہے ۔ اس فلم میں سلمان خان ایک مختلف اور سنجیدہ کردار ادا کررہے ہیں۔