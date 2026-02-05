جیف بیزوس کے اخبار واشنگٹن پوسٹ سے اچانک 300 سے زائد صحافی برطرف
امریکی میڈیا کی تاریخ میں پہلی بار ایک ساتھ بڑی تعداد میں صحافیوں کو نوکری سے نکالے جانے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ امریکی اخبار ’واشنگٹن پوسٹ‘ نے اپنے 300 سے زائد صحافیوں اور عملے کے ارکان کو نوکری سے فارغ کر دیا ہے، جو کہ ایڈیٹوریل کا ایک تہائی سے زائد بنتے ہیں۔ اس اقدام کو نہ صرف اخبار بلکہ عالمی صحافت کے لیے بھی ایک تاریک دن قرار دیا جا رہا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق فارغ کیے جانے والوں میں زیادہ تر بین الاقوامی بیوروز، مقامی رپورٹرز، کھیلوں کا ڈیپارٹمنٹ اور کاروباری رپورٹس سے وابستہ صحافی شامل ہیں۔
متعدد بین الاقوامی رپورٹرز اور ایڈیٹرز نے اس اقدام کو صدمے اور دکھ کے ساتھ سوشل میڈیا پر بیان کیا۔
واشنگٹن پوسٹ کے سینئر انٹرنیشنل افیئرز کالم نگار ایشان تھرور بھی فارغ کیے گئے، جنہوں نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ وہ اس فیصلے سے دل شکستہ ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھی صحافیوں کے لیے افسوس کا اظہار بھی کیا۔
ایشان تھرور معروف بھارتی مصنف اور سیاست دان ششی تھرور کے بیٹے ہیں۔
یوکرین کی رپورٹر لیزی جانسن نے کہا کہ انہیں جنگ زدہ علاقے میں کام کے دوران فارغ کیا گیا اور وہ اس واقعے سے دلبرداشتہ ہیں۔
نیوز ڈیسک کے دیگر ارکان، بشمول نیو دہلی کے بیورو چیف پرانشو ورما نے بھی اپنے افسوس اور مایوسی کا اظہار کیا۔
سابق ایگزیکٹو ایڈیٹر مارٹی بارون نے اس کٹوتی کو ”دنیا کے عظیم ترین نیوز اداروں میں سے ایک کی تاریخ کے سب سے تاریک دنوں میں سے ایک“ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ عوام اب مقامی اور بین الاقوامی سطح پر تفصیلی اور مستند خبریں حاصل کرنے سے محروم ہو جائیں گے۔
انہوں نے اخبار کے مالک جیف بیزوس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے قارئین کے اعتماد کو کمزور کیا اور سینئر صحافیوں کو دور کیا، جس سے برانڈ کی خود ساختہ تباہی ہوئی۔
فارغ کیے جانے والے زیادہ تر صحافی بین الاقوامی رپورٹس کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے، جو واشنگٹن پوسٹ کی عالمی شہرت یافتہ کوریج کا ستون رہے ہیں۔
اس اقدام نے عالمی صحافت میں زمین پر موجود رپورٹرز کے مستقبل پر سوالات اٹھا دیے ہیں، جبکہ برآمد ہونے والے صحافیوں نے دکھ اور تشویش کا اظہار کیا کہ قارئین اب وہ تفصیلی رپورٹنگ نہیں پڑھ پائیں گے جو اخبار کی پہچان تھی۔
ایشیان تھرور نے کہا کہ انہوں نے 2017 میں ورلڈ ویو کالم شروع کیا تھا تاکہ قارئین کو دنیا اور امریکا کے کردار کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملے۔
دیگر فارغ کیے گئے صحافیوں نے بھی اپنے تجربات اور ساتھیوں کے لیے شکرگزاری اور افسوس کا اظہار کیا۔