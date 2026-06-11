'ہرمز میں ایران کی ناک کے نیچے سے 100 ملین بیرل تیل نکالا': ٹرمپ کا دعویٰ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکا نے ’ہرمز میں ایران کی ناک کے نیچے سے 100 ملین بیرل تیل نکالا‘۔ ان کے مطابق امریکی فوج نے 200 سے زائد آئل ٹینکرز اور تجارتی جہازوں کو اس اہم بحری گزرگاہ سے بحفاظت گزارنے میں مدد فراہم کی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی فوج نے ایک خفیہ مشن کے تحت آبنائے ہرمز سے لاکھوں بیرل تیل اور دیگر تجارتی سامان لے جانے والے جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کیا، جبکہ ایران کو اس کارروائی کی خبر تک نہیں ہوئی۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ”ٹروتھ سوشل“ پر جاری اپنے بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ گزشتہ ماہ انہوں نے امریکی فوج کو ایک خفیہ مشن سونپا تھا جس کا مقصد آبنائے ہرمز سے گزرنے والے آئل ٹینکرز اور تجارتی جہازوں کی مدد کرنا تھا۔
انہوں نے کہا کہ اس آپریشن کے نتیجے میں 10 کروڑ سے زائد بیرل تیل آبنائے ہرمز عبور کرکے عالمی منڈی تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔
بعد ازاں اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ یہ کارروائی مکمل طور پر خفیہ رکھی گئی اور ایران کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔
ان کا کہنا تھا، ”اب میں یہ بات بتا سکتا ہوں جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ ہم لاکھوں بیرل تیل وہاں سے نکالتے رہے اور کسی کو اس کا علم نہیں ہوا۔“
ٹرمپ نے مزید کہا، ”آپ جانتے ہیں کس کو اس کا علم نہیں تھا؟ ایران کو، کم از کم اب تک۔ ہم نے ایک رات 22 جہاز وہاں سے نکالے، وہ بھی بغیر روشنیوں کے، کیونکہ ان کے پاس ریڈار نہیں تھے، ہم نے ان کا نظام تباہ کر دیا تھا۔“
واضح رہے کہ آبنائے ہرمز خلیج فارس کو بحیرہ عرب سے ملانے والی دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے اور عالمی سطح پر تیل کی تقریباً پانچویں حصہ ترسیل اسی راستے سے ہوتی ہے۔
امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکا نے مئی کے آغاز میں ”پروجیکٹ فریڈم“ کے نام سے ایک فوجی آپریشن شروع کیا تھا جس کا مقصد آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کرنا تھا، تاہم اتحادی ممالک کی جانب سے مطلوبہ حمایت نہ ملنے پر یہ منصوبہ ایک دن بعد معطل کر دیا گیا تھا۔
بعد ازاں بعض امریکی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ مئی کے آخر میں امریکی فوج نے دوبارہ اس نوعیت کی سرگرمیاں شروع کیں، تاہم امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس وقت ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ بحریہ کی جانب سے تجارتی جہازوں کی باقاعدہ رہنمائی یا معاونت سے متعلق رپورٹس درست نہیں ہیں۔