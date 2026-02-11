سونے کی قیمت میں آج پھر اضافہ: فی تولہ سونے کی قیمت کتنی ہوگئی؟
آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق، فی تولہ سونا 2300 روپے اضافے کے بعد 5 لاکھ 28 ہزار 562 روپے پر پہنچ گیا، جب کہ 10 گرام سونے کی قیمت 1972 روپے بڑھ کر 4 لاکھ 53 ہزار 156 روپے ہوگئی۔
عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، جہاں فی اونس سونا 23 ڈالر مہنگا ہو کر 5 ہزار 58 ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔
دوسری جانب فی تولہ چاندی کی قیمت میں 120 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد یہ 8 ہزار 735 روپے پر مستحکم ہوگئی۔ فی دس گرام چاندی کی قیمت بھی اسی طرح برقرار رہی۔
ماہرین کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ملکی مارکیٹ پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔
قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد قلیل مدتی بنیادوں پر اتار چڑھاؤ کا امکان موجود ہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاری سے قبل مارکیٹ رجحانات، عالمی نرخوں اور ڈالر کی قدر کو مدنظر رکھنا ضروری ہے تاکہ بہتر اور متوازن فیصلے کیے جا سکیں۔