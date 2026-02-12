سری لنکا میں پاکستانی ٹیم کو دیسی کھانے کون کھلا رہا ہے؟
سری لنکا میں جاری آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے دوران پاکستان کرکٹ ٹیم نہ صرف اپنی کھیل کی تیاری میں مصروف ہے بلکہ پاکستانی ذائقوں سے بھی لطف اندوز ہو رہی ہے۔
قومی کرکٹ اسکواڈ کے ساتھ پاکستان سے ایک ذاتی شیف بھی موجود ہے، جسے ٹیم کے کھانے کے انتظامات سنبھالنے کے لیے ساتھ لیا گیا ہے۔ اس طرح اب کھلاڑیوں کے لیے پاکستانی ڈشز کی سہولیات بھی میسر ہیں۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق شیف میگا ایونٹ کے دوران کھلاڑیوں کی خوراک کا خصوصی خیال رکھتا ہے اور مینیو میں کرکٹرز کی پسند کی ڈشز شامل ہیں۔
کھلاڑیوں کو روایتی پاکستانی کھانوں کے ساتھ ساتھ دیگر پسندیدہ ڈشز بھی فراہم کی جاتی ہیں اور یہ کھانے پریکٹس سیشن یا میچز کے دوران ڈریسنگ روم میں بھی دستیاب رہتے ہیں۔
ٹیم کے ساتھ ذاتی شیف کی موجودگی اور سہولت سے کرکٹرز بہت خوش ہیں جس سے وہ دیارغیر میں بھی گھر کے کھانوں کے ذائقوں کا مزہ لے رہے ہیں۔