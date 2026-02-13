اونچی اُڑان کے بعد سونا ہزاروں روپے سستا، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

عالمی مارکیٹ میں سونا 86 ڈالرز کم ہو کر 4972 ڈالرز فی اونس ہو گیا
پاکستان اور عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک بھر میں سونے کی قیمت پھر کم ہوگئی، آج فی تولہ سونا 8 ہزار 600 روپے سستا ہو گیا۔

آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوس ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت 8600 روپے کم ہو کر 5 لاکھ 19 ہزار 962 روپے ہو گئی۔

10 گرام سونے کی قیمت 7373 روپے کم ہو کر 4 لاکھ 45 ہزار 783 روپے ہو گئی۔

دوسری جانب  عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ 86 ڈالرز کم ہو کر 4972 ڈالرز فی اونس ہو گیا۔

