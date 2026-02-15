ٹی 20 ورلڈ کپ: بھارت کے 176 رنز کے جواب میں پاکستانی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی، آدھی ٹیم آؤٹ
آئی سی سی مینز ٹی 20 ورلڈ کپ کے 27 ویں میچ میں بھارت کے 176 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے، اس وقت قومی ٹیم مشکلات کا شکار ہے۔
کولمبو کے پریماداسا اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے ٹی 20 ورلڈ کپ کے گروپ اے کے ہائی وولٹیچ میچ میں پاکستان کی دعوت پر بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 175 رنز بنائے۔
بھارت کی بیٹنگ
بھارت کی جانب سے اوپنر ابھیشک شرما اور ایشان کشن نے اننگز کا آغاز کیا تو پاکستان نے پہلے اوور میں ہی بھارت کی ایک رن پر اہم وکٹ گرا دی، بھارتی اوپنر ابھیشیک شرما بغیر کوئی رنز بنائے سلمان علی آغا کی گیند پر شاہین شاہ آفریدی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوگئے۔
اس کے بعد ایشان کشن نے تلک ورما کے ساتھ مل کر جارحانہ انداز اپنایا اور پاکستانی گیند بازوں کی خوب درگت بنائی اور ٹیم کا اسکور 88 تک پہنچایا، اس دوران دونوں بلے بازوں کے درمیان دوسری وکٹ کے لیے 87 رنز کی شراکت قائم ہوئی۔
88 کے اسکور پر بھارت کو دوسرا نقصان اٹھانا پڑا، ایشان کشن 40 گیندوں پر 77 رنز بناکر صائم ایوب کی گیند پر بولڈ ہوئے، ان کی اننگز میں 10 چوکے اور 3 چھکے شامل تھے۔
ایشان کشن کے آؤٹ ہونے کے بعد سوریا کمار یادیو نے تلک ورما کے ساتھ مل کر تیسری وکٹ کے لیے 38 کی شراکت قائم کی اور ٹیم کا اسکور 126 تک پہنچایا۔
بھارت کی تیسری وکٹ 126 کے مجموعی اسکور پر گری جب تلک ورما 25 رنز بنا کر صائم ایوب کی گیند پر آؤٹ ہوئے اور پھر اگلی ہی گیند پر صائم ایوب نے ہاردک پانڈیا کا شکار کیا جو بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوگئے۔
بھارت کی تیسری وکٹ 126 کے مجموعی اسکور پر گری جب تلک ورما 25 رنز بنا کر صائم ایوب کی گیند پر آؤٹ ہوئے، پھر اگلی ہی گیند پر صائم ایوب نے ہاردک پانڈیا کا شکار کیا جو بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوگئے۔
اس کے بعد سوریا کمار یادیو اور شیوم ڈوبے کے درمیان پانچویں وکٹ کے لیے 33 رنز کی شراکت قائم اور ٹیم کا اسکور 159 تک پہنچایا تاہم عثمان طارق کی گیند پر سوریا کمار یادیو کیچ آؤٹ ہوگئے۔ اس کے بعد شاہین شاہ آفریدی نے آخری اوور میں 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ جب کہ رنکو سنگھ 11 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔
پاکستان کی جانب سے صائم ایوب نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جب کہ کپتان سلمان آغا عثمان طارق، اور شاہین شاہ آفریدی نے ایک، ایک وکٹ حاصل کی۔
اس طرح بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 175 رنز بنائے اور یوں پاکستان کو جیت کے لیے 176 رنز کا ہدف دیا۔
پاکستان کی بیٹنگ
بھارت کے 176 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی جانب سے صاحبزادہ فرحان اور صائم ایوب میں میدان میں اترے تاہم صاحبزادہ فرحان ہاردک پانڈیا کے پہلے اوور میں بغیر کوئی رنز بنائے کیچ آؤٹ ہوگئے۔
دوسرے اوورز کی پہلی گیند پر جسپریت بمراہ کو چھکا مارنے کے بعد اگلی ہی گیند پر صائم ایوب ایل بی ڈبلیو ہوگئے جب کہ اسی اوور میں ایک چوکا لگانے والے کپتان سلمان علی آغا بھی 4 رنز بناکر کیچ آؤٹ ہوگئے۔
اس کے بعد پاکستان کی چوتھی وکٹ 34 کے مجموعی اسکور پر گری جب بابر اعظم 5 رنز بنا کر اکشر پٹیل کی گیند پر کلین بولڈ ہوگئے۔
اب سے کچھ دیر پہلے تک پاکستان نے 10 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 71 رنز بنالیے ہیں، عثمان خان 43 اور شاداب خان 12 رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں۔
میچ کا ٹاس
سری لنکا کے شہر کولمبو کے آر پریما داسا کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹی 20 ورلڈ کپ کے ہائی وولٹیج ٹاکرے میں آج پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں، جہاں گروپ اے کے میچ میں پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا نے ٹاس جیت کر بھارت کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی ہے۔
میگا ایونٹ کے بڑے میچ میں بھی بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار رہی ، ٹاس کے بعد بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو نے اسپرٹ آف کرکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی کپتان سلمان علی آغا سے ایک بار پھر ہاتھ نہیں ملایا۔
اس اہم میچ کے لیے پاکستان نے ٹیم میں کوئی تبدیلی نہ کرتے ہوئے وننگ کمبی نیشن کو برقرار رکھا ہے جب کہ بھارتی ٹیم میں 2 تبدیلیاں کرتے ہوئے ابھیشک شرما اور کلدیپ یادیو کو شامل کیا گیا ہے۔
ٹاس کے موقع پر کپتان قومی کرکٹ ٹیم سلمان علی آغا نے کہا کہ ہماری ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، ان پچز پر کھیلنے پر ہمارا تجربہ ہے، ہمارا پورا فوکس میچ پر ہوگا، میچ کے لیے تیار ہیں۔
پاکستان کا اسکواڈ
پاکستان کرکٹ ٹیم میں کپتان سلمان علی آغا کے علاوہ صاحبزادہ فرحان، صائم ایوب، بابر اعظم، عثمان خان، شاداب خان، محمد نواز، فہیم اشرف، شاہین آفریدی، ابرار احمد اور عثمان طارق شامل ہیں۔
بھارت کا اسکواڈ
بھارتی ٹیم میں کپتان سوریا کمار یادیو، ابھیشیک شرما، تلک ورما، شیوم دوبے، ایشان کِشن، ہاردک پانڈیا، جسپریت بمراہ، ورون چکرا ورتھی، کلدیپ یادو، اکشر پٹیل اور رنکو سنگھ شامل ہیں۔
دونوں ٹیمیں ایونٹ میں اب تک اپنے دو، دو میچز کھیل چکی ہیں اور دونوں ہی فتحیاب ٹھہریں تاہم آج کے میچ کی فاتح ٹیم گروپ میں پہلی پوزیشن پر قبضہ جمالے گی۔
تاریخی ریکارڈ پر نظر ڈالی جائے تو ٹی 20 انٹرنیشنلز میں دونوں ٹیمیں 16 بار آمنے سامنے آچکی ہیں، جن میں سے بھارت نے 13 اور پاکستان نے 3 میچ جیتے ہیں۔ ٹی 20 ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم ریکارڈ کے اعتبار سے پاکستان پر حاوی ہے، دونوں ٹیمیوں کے درمیان اس فارمیٹ کے میگا ایونٹ میں 8 مقابلے ہوئے ہیں، جس میں سے 7 بھارت نے جیتے ہیں جب کہ صرف ایک میں پاکستان کو فتح ملی ہے۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑے مقابلے کے بارش سے متاثر ہونے کے امکانات کم ہونے لگے ہیں جب کہ آج کولمبو میں مختلف اوقات میں بارش کی پیشگوئی کی گئی تھی۔