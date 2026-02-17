سابق کرکٹ لیجنڈز کا حکومتِ پاکستان کو خط، عمران خان کی صحت کی خبروں پر اظہارِ تشویش
دنیائے کرکٹ کے 14 نامور سابق کپتانوں نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی صحت سے متعلق خبروں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومتِ پاکستان کے نام خط لکھا ہے جس میں عمران خان کے فوری طبی معائنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
حکومتِ پاکستان کے نام لکھے گئے اس کھلے خط میں کرکٹ کے مایہ ناز سابق کپتان سنیل گواسکر، کپل دیو، آئن چیپل، ناصر حسین، کلائیو لائیڈ، مائیکل ایتھرٹن، ایلن بارڈر اور اسٹیووا جیسے سابق کرکٹرز شامل ہیں۔
اس خط میں سابق عالمی کرکٹرز نے عمران خان کی بینائی متاثر ہونے سے متعلق سامنے آنے والی رپورٹس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کا فوری طور پر ماہر ڈاکٹروں سے طبی معائنہ کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔
سابق کپتانوں نے اپنے خط میں لکھا کہ بانی پی ٹی آئی عالمی سطح پر ایک نمایاں شخصیت ہیں۔ میدان میں مخالفت اپنی جگہ مگر انسانیت اور باہمی احترام کا رشتہ سب سے مقدم ہے۔
خط میں حکومتِ پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو بین الاقوامی معیار کے مطابق صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ واضح رہے کہ سابق کپتانوں کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق لکھے گئے اس خط میں کوئی پاکستانی کرکٹر شامل نہیں ہے۔
واضح رہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اڈیالہ جیل میں قید کے دوران صحت کی ناسازی کے حوالے سے خبریں سامنے آئی تھیں۔ سپریم کورٹ نے بیرسٹر سلمان صفدر کو فرینڈ آف کورٹ مقرر کیا تھا اور اڈیالہ جیل جا کر عمران خان کی صحت اور سہولیات اور دستیاب سہولیات پر رپورٹ پیش کرنے کی ذمہ داری تھی۔
سلمان صفدر کی جانب سے سپریم کورٹ میں پیش کی گئی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ عمران خان کی ایک آنکھ کی 85 فیصد بینائی ضائع ہوچکی ہے، جس کے بعد ان کے مکمل علاج اور مکمل طبی معائنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
عدالتی حکم پر ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم نے اڈیالہ جیل میں عمران خان کا تفصیلی طبی معائنہ کیا تھا اور سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ سابق وزیر اعظم کی آنکھ کی بینائی 70 فیصد ریکور ہوچکی ہے۔
دوسری جانب اپوزیشن اتحاد نے عمران خان کی اسپتال منتقلی تک دھرنا جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
تحریک انصاف کی قیادت کا کہنا ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو اسپتال میں طبی سہولیات کی فراہمی تک دھرنا جاری رہے گا۔ اپوزیشن اتحاد کا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کا ان کے ذاتی معالج کی نگرانی میں شفا انٹرنیشنل میں آنکھ کا معائنہ کرایا جائے تاکہ بانی کی صحت کے حوالے سے اصل حقائق سامنے آسکیں۔