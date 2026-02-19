آسٹریلیا میں مسجد کو دھمکی آمیز پیغام موصول، مسلمانوں میں خوف کی لہر

مقامی مسلم رہنماؤں نے اس واقعے کو شرانگیزی قرار دے دیا ہے، رپورٹ
شائع 19 فروری 2026 08:51am
دنیا

آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں واقع لیکمبا مسجد کو رمضان المبارک کے آغاز پر تیسری مرتبہ دھمکی آمیز تحریر اور نفرت انگیز پوسٹر موصول ہوگیا، جس کے بعد مسلمان برادری میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔

آسٹریلین براڈکاسٹ کارپوریشن کی رپورٹ کے مطابق رمضان کے آغاز پر لیکمبا مسجد کو مسلسل تیسری بار دھمکی آمیز مواد موصول ہونے پر مقامی مسلم رہنماؤں نے شرانگیزی قرار دیا ہے۔

مسلم کمیونٹی کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ حالیہ واقعات کے باعث بعض خاندان شدید خوف کا شکار ہیں اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ مسجد میں نمازوں اور رمضان کی عبادتوں میں شرکت کرنے سے ہچکچا رہے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق دھمکی آمیز خط ملنے کے بعد لیکمبا مسجد کی انتظامیہ نے حکومت سے سیکیورٹی میں اضافے کا مطالبہ کر دیا ہے۔

حکام نے مسلمانوں کو یقین دلایا ہے کہ عبادت کی آزادی اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سکیورٹی اقدامات پر نظر رکھی جا رہی ہے۔

sydney Australia Security Alert Lakemba Mosque threatening letter ramadan days
