آسٹریلیا میں مسجد کو دھمکی آمیز پیغام موصول، مسلمانوں میں خوف کی لہر
آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں واقع لیکمبا مسجد کو رمضان المبارک کے آغاز پر تیسری مرتبہ دھمکی آمیز تحریر اور نفرت انگیز پوسٹر موصول ہوگیا، جس کے بعد مسلمان برادری میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔
آسٹریلین براڈکاسٹ کارپوریشن کی رپورٹ کے مطابق رمضان کے آغاز پر لیکمبا مسجد کو مسلسل تیسری بار دھمکی آمیز مواد موصول ہونے پر مقامی مسلم رہنماؤں نے شرانگیزی قرار دیا ہے۔
مسلم کمیونٹی کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ حالیہ واقعات کے باعث بعض خاندان شدید خوف کا شکار ہیں اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ مسجد میں نمازوں اور رمضان کی عبادتوں میں شرکت کرنے سے ہچکچا رہے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق دھمکی آمیز خط ملنے کے بعد لیکمبا مسجد کی انتظامیہ نے حکومت سے سیکیورٹی میں اضافے کا مطالبہ کر دیا ہے۔
حکام نے مسلمانوں کو یقین دلایا ہے کہ عبادت کی آزادی اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سکیورٹی اقدامات پر نظر رکھی جا رہی ہے۔