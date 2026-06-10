ایران کو مذاکرات میں تاخیر کی بھاری قیمت چکانا ہوگی: صدر ٹرمپ کی نئی دھمکی
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے معاہدے تک پہنچنے میں بہت زیادہ وقت لے لیا ہے، جس کی اسے بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب ایران اور امریکا کے درمیان جنگ بندی کے باوجود ایک جانب خطے میں ایک دوسرے پر حملوں کے ساتھ ساتھ پسِ پردہ مذاکرات کے لیے بھی کوششیں جاری ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں دعویٰ کیا کہ ایران کے پاس عملاً اب کوئی بحری یا فضائی فوج موجود نہیں، ان کی فوج مکمل طور پر تباہ ہوچکی ہے۔
انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز سے امریکا کی مرضی کے بغیر کوئی جہاز نہیں گزر سکتا ہے۔
صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے امریکا کے ساتھ معاہدے میں بہت تاخیر کردی ہے، یہ معاہدہ اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتا تھا مگر ایران صرف باتیں کرتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ ٹرمپ نے اپنے بیان میں ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایران کو اب اس تاخیر کی قیمت چکانا ہوگی۔
فاکس نیوز سے وابستہ صحافی کے مطابق صدر ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فونک انٹرویو کے دوران مختلف اسٹریٹیجک معاملات اور علاقائی صورت حال پر گفتگو ہوئی، جس میں ایران کے خلاف جاری کارروائیوں اور ممکنہ مستقبل کے اقدامات کا ذکر بھی آیا۔
صدر ٹرمپ نے ایران کے حوالے سے سخت اور جارحانہ مؤقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا تو وہ ایران میں توانائی کے مراکز اور پلوں کو نشانہ بنانے کے لیے مزید حملوں کا حکم دے سکتے ہیں۔
فاکس نیوز کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو معاہدہ کرنے اور اپنے تحفظ کا موقع ملا تھا، تاہم اب اسے ممکنہ طور پر مزید کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیوں کہ وہ مذاکرات میں سستی دکھا رہا ہے۔
واضح رہے کہ پیر کے روز امریکا کا ’اپاچی‘ نامی جدید ترین ہیلی کاپٹر آبنائے ہرمز کے قریب عمان کے ساحل کے پاس گر کر تباہ ہوا تھا۔ امریکا نے الزام عائد کیا تھا کہ ہیلی کاپٹر ایرانی ڈرون سے ٹکرانے کے باعث تباہ ہوا اور سمندر میں جا گرا۔
صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکی فوج کے دو پائلٹس ’اپاچی ہیلی کاپٹر‘ میں موجود دونوں پائلٹس کو سمندری ڈرون کے ذریعے محفوظ طریقے سے ریسکیو کیا گیا ہے اور ایسا امریکی فوجی تاریخ پہلی بار ہوا ہے۔
امریکی افواج نے رات گئے جنوبی ایران پر شدید فضائی اور میزائل حملے کیے، جسے ’اپاچی‘ ہیلی کاپٹر کو گرائے جانے کا بدلہ قرار دیا جارہا تھا۔ امریکی حملوں کے جواب میں تہران نے بھی بحرین اور اردن میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے ہیں۔
ایران کے وزیرِ خارجہ عباس عراقچی نے اس کارروائی کے بعد بیان دیا ہے کہ اگر امریکا خطے میں محفوظ رہنا چاہتا ہے تو وہ یہاں سے نکل جائے، جب کہ امریکی صدر ٹرمپ نے وارننگ دی ہے کہ مذاکرات میں تاخیر اور ان حملوں کی ایران کو بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔