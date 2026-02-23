سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی، خودکش حملہ آور سمیت 5 دہشتگرد ہلاک
بلوچستان کے ضلع پشین میں سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر ایک کامیاب آپریشن کیا ہے جس کے نتیجے میں پانچ دہشتگرد ہلاک ہو گئے ہیں۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق یہ کارروائی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے ان عناصر کے خلاف کی گئی جنہیں بھارت کی پشت پناہی حاصل تھی۔
آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے دوران ایک خودکش حملہ آور نے گرفتاری سے بچنے کے لیے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔
سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کے بعد جائے وقوعہ سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد بھی قبضے میں لے لیا ہے۔
آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے یہ دہشتگرد علاقے میں دہشتگردی کی متعدد سنگین وارداتوں میں ملوث تھے اور معصوم شہریوں سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بناتے رہے تھے۔
دہشتگردوں کے مکمل خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے فورسز کی جانب سے علاقے میں کلیئرنس اور سرچ آپریشن ابھی بھی جاری ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کو ختم کیا جا سکے۔
ترجمان پاک فوج نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی ایسے دہشتگرد کو معاف نہیں کیا جائے گا جسے بھارت کی حمایت حاصل ہو اور وہ ملک میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کرے۔
یہ آپریشن حکومت کے عزم استحکام اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت جاری اس مہم کا حصہ ہے جس کا مقصد ملک بھر سے دہشتگردی کی لعنت کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہے۔
سیکیورٹی فورسز نے اعادہ کیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین کو دشمن کے آلہ کاروں سے پاک کرنے کے لیے انسداد دہشتگردی کی یہ کارروائیاں مزید تیزی سے جاری رکھی جائیں گی۔