سونے کی قیمتوں کو پر لگ گئے، مقامی اور عالمی مارکیٹ میں بڑا اضافہ
ملک بھر میں سونے کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑی تیزی دیکھی جا رہی ہے جس کے باعث عام آدمی کے لیے سونا خریدنا مزید مشکل ہو گیا ہے۔
مقامی صرافہ بازاروں میں سونے کی قیمت میں فی تولہ تین ہزار روپے کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد اب ایک تولہ سونے کی قیمت پانچ لاکھ 36 ہزار 562 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ قیمتوں میں ہونے والا یہ اچانک اضافہ نہ صرف فی تولہ بلکہ دس گرام کے حساب سے بھی دیکھا گیا ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق دس گرام سونے کی قیمت میں دو ہزار 572 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد اب دس گرام سونا مارکیٹ میں چار لاکھ 60 ہزار 15 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔
مقامی سطح پر قیمتوں میں اس اضافے کی بنیادی وجہ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں کا بڑھنا بتایا جا رہا ہے۔
بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں تیس ڈالر کا اضافہ ہوا ہے جس سے فی اونس سونا اب پانچ ہزار 138 ڈالر کی سطح پر آ گیا ہے۔
معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں ہونے والا اتار چڑھاؤ براہ راست پاکستان کی مقامی مارکیٹ پر اثر انداز ہوتا ہے۔
بین الاقوامی سطح پر سرمایہ کاروں کی جانب سے سونے میں دلچسپی بڑھنے اور ڈالر کی قیمت میں تبدیلیوں کی وجہ سے سونے کی طلب میں اضافہ ہوا ہے، جس کا اثر پاکستان کے صرافہ بازاروں میں بھی قیمتوں کے بڑھنے کی صورت میں سامنے آیا ہے۔
سونے کی قیمتوں میں اس مسلسل اضافے نے شادی بیاہ کے سیزن میں خریداری کرنے والے خاندانوں کو پریشان کر دیا ہے۔
بازاروں میں خریداروں کی تعداد میں کمی دیکھی جا رہی ہے کیونکہ قیمتیں اب ایک عام شہری کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔
صرافہ ایسوسی ایشن کے مطابق اگر عالمی مارکیٹ میں یہی رجحان برقرار رہا تو آنے والے دنوں میں قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا۔