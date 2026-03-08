کراچی میں ڈیری فارمرز کا دودھ 320 روپے فی لیٹر کرنے کا مطالبہ
کراچی میں ڈیری فارمرز نے دودھ کی قیمت میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے فی لیٹر قیمت 320 روپے مقرر کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ اس سلسلے میں ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن نے کمشنر کراچی کو باقاعدہ خط لکھ دیا ہے۔
ڈیری فارمرز ایسوسی ایشن کی جانب سے بھیجے گئے خط میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ موجودہ قیمت پر دودھ فروخت کرنے سے فارمرز کو شدید مالی نقصان ہو رہا ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق فی لیٹر دودھ پر تقریباً 70 روپے تک کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے جو اب ڈیری فارمرز کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔
ایسوسی ایشن نے مؤقف اپنایا ہے کہ جانوروں کے چارے، ٹرانسپورٹ اور دیگر اخراجات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے دودھ کی موجودہ قیمت پر کاروبار چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ اسی لیے حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ کراچی میں دودھ کی قیمت بڑھا کر 320 روپے فی لیٹر مقرر کی جائے۔