بیروت میں ہوٹل پر اسرئیل کا حملہ، 4 ایرانی سفارت کار جاں بحق

ایران کے اقوام متحدہ میں سفیر نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے، ترک خبر ایجنسی
ویب ڈیسک
شائع 10 مارچ 2026 11:10pm
دنیا

لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں چار ایرانی سفارتکار کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوگئی ہے، ایران کے اقوام متحدہ میں سفیر نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے اسے اسرائیل کی جانب سے دانستہ دہشت گرد حملہ قرار دیا ہے۔

ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کا حوالہ دیتے ہوئے ترک خبر ایجنسی انادولو نے بتایا ہے کہ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید ایروانی نے منگل کے روز اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل، سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کے صدور کو ایک ہنگامی خط ارسال کیا۔

خط میں امیر سعید ایروانی نے بتایا کہ 8 مارچ کو بیروت کے رمادا ہوٹل کو نشانہ بناتے ہوئے کیے گئے اسرائیلی فضائی حملے میں چار ایرانی سفارتکار جاں بحق ہوئے۔

۔

انہوں نے اپنے خط میں اس واقعے کو اسرائیل کی جانب سے کیا گیا دانستہ دہشت گرد حملہ قرار دیا جس کے نتیجے میں چار ایرانی سفارتکار جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

دوسری جانب اتوار کے روز لبنان کی وزارتِ صحت نے بھی بیروت کے مرکزی علاقے میں ہونے والے اسرائیلی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا تھا کہ رمادا ہوٹل میں ایک اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا گیا۔

لبنانی وزارتِ صحت کے مطابق اس حملے میں چار افراد ہلاک جبکہ 10 دیگر زخمی ہوگئے تھے۔

Israel attack killed Iran US Israel war US Israel Iran War 4 iranian diplomats lebanon hotel
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین