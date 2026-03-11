بنگلادیشی بولرز نے پاکستانی بیٹنگ کی دھجیاں اڑادیں، پوری ٹیم 114 کے کم ترین اسکور پر ڈھیر
تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کے پہلے ون ڈے میچ میں پاکستان نے بنگہ دیش کو جیت کے لیے 115 رنز کا آسان دے دیا ہے۔
بدھ کو ڈھاکا میں کھیلے جارہے پہلے ون ڈے میچ میں بنگلادیش کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کی پوری 31 ویں اوور میں 114 رنز بناکر ڈھیر ہوگئی۔
پاکستان کی جانب سے صاحبزادہ فرحان اور معاذ صداقت نے اننگز کا آغاز کیا، صاحبزادہ فرحان اور معاز صداقت نے پہلی وکٹ کی شراکت میں 41 رنز جوڑے تاہم صاحبزادہ فرحان کے آؤٹ ہوتے ہی بیٹنگ لائن لڑ کھڑا گئی۔
پاکستانی اوپنرز سمیت ٹاپ بیٹنگ آرڈر بنگلہ دیشی بولرز کے سامنے بے بس نظر آئے اور پاکستانی بلے باز غیر محتاط اسٹروک کھیلتے ہوئے یکے بعد دیگرے وکٹیں گنواتے رہے اور 70 کے مجموعی اسکور پر 6 کھلاڑی آؤٹ ہوگئے۔
آل راؤنڈر فہیم اشرف 37 رنز بنا کر سب سے کامیاب بلے باز رہے جب کہ صاحبزادہ فرحان 27، محمد رضوان 10 اور معاذ صداقت 18 رنز کے ساتھ نمایاں بلے باز رہے، اس کے علاوہ شامل حسین 4، سلمان علی آغا 5 اور حسین طلعت 4 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جب کہ وسیم جونیئر اور عبدالصمد کوئی رنز نہیں بناسکے۔
اس طرح بنگلادیشی بولرز نے پاکستان کی بیٹنگ لائن کی کمر توڑ دی اور پوری ٹیم کو 30.1 اوورز میں 114 رنز پر چلتا کردیا جب کہ پاکستان کے 7 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہوسکے۔
بنگہ دیش کے خلاف پاکستان کی بیٹنگ لائن بری طرح فلاپ ہوگئی اور قومی ٹیم بنگلادیش کے خلاف اپنے کم ترین اسکور پر پویلین لوٹ گئی، پاکستان ٹیم کا بنگلادیش کے خلاف ون ڈے میں 114 رنز کم ترین اسکور ہے۔
بنگلادیش کے ناہید رانا کے ون ڈے کیرئیر کی بہترین بولنگ کرتے ہوئے 24 رنز کے عوض 5 وکٹیں حاصل کیں جبکہ مہدی حسن میراز نے 29 رنز کے عوض 3 وکٹیں حاصل کیں۔
میچ کا ٹاس
ڈھاکا کے شیربنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے 3 میچوں پر مشتمل ون ڈے سیریز کے پہلے میچ کا ٹاس بنگلہ دیش ٹیم کے کپتان مہدی حسن مرزا نے جیت کر پہلے پاکستان ٹیم کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی۔
ٹاس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان شاہین آفریدی کا کہنا تھا ہم اگر ٹاس جیتتے تو اس ٹریک پر پہلے بیٹنگ کا ہی فیصلہ کرتے، اس وکٹ پر 270 سے 280 تک ایک اچھا ٹوٹل ہوگا۔
بنگلہ دیشی کپتان مہدی حسن کا کہنا ہے کہ ہم ہدف کا تعاقب کرنے میں بہتر ہیں، اس لیے ہدف کا تعاقب کریں گے، ہمارے پاس سیریز جیتنے کا اچھا موقع ہے، اگر جلد وکٹیں مل گئیں تو یہ ہمارے لیے اچھا ہوگا۔
پاکستان کرکٹ ٹیم کی جانب سے 4 کھلاڑی ون ڈے ڈیبیو کر رہے ہیں، صاحبزادہ فرحان، معاذ صداقت، عبد الصمد اور شامل حسین اپنے کیرئیرکا پہلا ون ڈے کھیل رہے ہیں
یہ 2008 کے بعد پہلا موقع ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی جانب سے ایک ساتھ اتنے کھلاڑی ڈبییو کر رہے ہیں جب کہ صاحبزادہ فرحان ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 میں بھی ٹاپ اسکورر رہ چکے ہیں۔
میچ کے امپائرز میں غازی سہیل، کمار دھرما سینا ہیں جب کہ ٹی وی ایمپائر کے فرائض ایڈریان ہولڈ اسٹاک انجام دے رہے ہیں۔
بنگلہ دیش ٹیم
بنگلہ دیشی ٹیم میں مہدی حسن مرزا (کپتان)، سیف حسن، تنزید حسن، توحید ہردوئے، نجم الحسن شانتو، لٹن داس (وکٹ کیپر)، عفیف حسین، رشاد حسین، تسکین احمد، ناہید رانا اور مستفیض الرحمان شامل ہیں۔
پاکستان ٹیم
پاکستان ٹیم میں شاہین شاہ آفریدی (کپتان)، صاحبزادہ فرحان، معاذ صداقت، شامل حسین، محمد رضوان (وکٹ کیپر)، سلمان آغا، حسین طلعت، عبدالصمد، فہیم اشرف، محمد وسیم جونیئر اور ابرار احمد شامل ہیں۔
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز کا دوسرا اور تیسرا میچ باِلترتیب 13 اور 15 مارچ کو ہوگا۔ سیریز کے تمام میچز ڈھاکا کے معروف شیر بنگلا نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔
مائیک ہیسن کا قومی ٹیم پر اعتماد کا اظہار
دوسری جانب پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مائیک ہیسن نے بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے منتخب کی گئی نئی کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اسکواڈ میں شامل نوجوان کھلاڑیوں نے پاکستان شاہینز اور ڈومیسٹک کرکٹ میں عمدہ کارکردگی دکھا کر قومی ٹیم میں جگہ بنائی ہے اور انہیں امید ہے کہ یہ کھلاڑی بین الاقوامی سطح پر بھی اچھی کارکردگی دکھائیں گے۔
مائیک ہیسن کے مطابق بنگلہ دیش کی کنڈیشنز میں کھیلنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، اس لیے ٹیم کو جلد از جلد مقامی پچ اور موسم کے مطابق خود کو ڈھالنا ہوگا تاکہ میزبان ٹیم کو اس کی سرزمین پر سخت مقابلہ دیا جا سکے۔