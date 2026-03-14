آبنائے ہرمز کھلوا دیں گا یا ساحلی پٹی تہس نہس کردیں گے: ٹرمپ

کئی ممالک جنگی جہاز بھیجیں گے، ایران نے راستہ بند کرنے کی کوشش کی تو سخت کارروائی ہوگی، ٹروتھ سوشل پر جاری بیان
شائع 14 مارچ 2026 08:30pm
دنیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی کوشش کی گئی تو امریکہ اس اہم آبی گزرگاہ کو ہر صورت کھلا رکھے گا، حتیٰ کہ ضرورت پڑنے پر ساحلی علاقوں کو شدید بمباری کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔

ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ کئی ممالک، خاص طور پر وہ جو آبنائے ہرمز کی بندش سے متاثر ہو سکتے ہیں، امریکہ کے ساتھ مل کر اس آبی راستے کو محفوظ اور کھلا رکھنے کے لیے جنگی جہاز بھیجیں گے۔ تاہم انہوں نے اس بات کی تفصیلات فراہم نہیں کیں کہ کون سے ممالک اس اقدام میں عملی طور پر شامل ہوں گے۔

امریکی صدر نے امید ظاہر کی کہ چین، فرانس، جاپان، جنوبی کوریا اور برطانیہ سمیت دیگر ممالک بھی اس کوشش میں حصہ لیں گے تاکہ عالمی تجارت کے لیے اہم اس سمندری راستے کو محفوظ بنایا جا سکے۔

ٹرمپ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ اس دوران امریکہ ایرانی کشتیوں اور جہازوں کو نشانہ بناتا رہے گا اور اگر ضرورت پڑی تو ساحلی پٹی پر شدید بمباری کی جائے گی تاکہ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھا جا سکے۔

امریکی حکام کے مطابق آبنائے ہرمز عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم راستہ ہے اور دنیا کے تیل کی ایک بڑی مقدار اسی گزرگاہ سے گزرتی ہے۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث عالمی سطح پر اس راستے کی سلامتی کے حوالے سے خدشات بھی بڑھ گئے ہیں۔

دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے فوری طور پر اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ کن ممالک نے اس علاقے میں اپنے جنگی جہاز بھیجنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔

مشرقِ وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے تناظر میں آبنائے ہرمز کی صورتحال عالمی توانائی کی منڈیوں اور بین الاقوامی تجارت کے لیے نہایت اہم سمجھی جا رہی ہے۔

