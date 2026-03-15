تیسرا ون ڈے: پاکستان کا بنگلادیش کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ

فیصلہ کن ون ڈے میں پاکستان کی جانب سے غازی غوری اور سعد مسعود ڈیبیو کر رہے ہیں
شائع 15 مارچ 2026 01:05pm
تیسرے اور فیصلہ کن ون ڈے میں پاکستان نے بنگلادیش کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔

ٹاس کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے قومی ٹیم کے کپتان شاہین آفریدی نے کہا کہ 2 کھلاڑی انجرڈ ہیں، شامل حسین اور حسین طلعت انجرڈ ہیں۔

فیصلہ کن ون ڈے میں پاکستان کی جانب سے غازی غوری اور سعد مسعود ڈیبیو کر رہے ہیں۔

پاکستان اور بنگلادیش کے درمیان تیسرا ون ڈے میچ ڈھاکا کے شیر بنگلا اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے۔

پاکستان ٹیم میں صاحبزادہ فرحان، معاذ صداقت، غازی غوری، محمد رضوان، سلمان علی آغا، عبدالصمد، سعد مسعود، فہیم اشرف، شاہین آفریدی، حارث رؤف اور ابرار احمد شامل ہیں۔

واضح رہے کہ تین میچوں کی ون ڈے سیریز ایک ایک سے برابر ہے۔ پہلے ون ڈے میچ میں بنگلادیش نے پاکستان کو شکست دی تھی جبکہ دوسرے ون ڈے میں قومی ٹیم نے کامیابی حاصل کی تھی۔

Pakistan Cricket Team Bangladesh Pakistan vs bangladesh bangladesh cricket team 3 match odi series
