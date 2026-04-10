جنگ بندی، کریڈٹ اور سراب کی قیمت
مارکیٹیں تقریباً میکانکی درستگی کے ساتھ دوبارہ ریلیف کی جانب پلٹ آئی ہیں، مگر ریلیف ایک ٹریڈ ہے، کوئی حتمی فیصلہ نہیں۔ تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئی ہے، ایکویٹیز میں تیزی دیکھی گئی ہے، اور ڈالر کمزور ہوا ہے کیونکہ فوری جنگی رسک پریمیم ختم ہو گیا ہے۔ تاہم اس تیز رفتار واپسی نے ایک زیادہ غیر آرام دہ سوال کو جنم دیا ہے: آخر قیمتوں میں کن عوامل کو شامل کیا جا رہا ہے، اور ان میں سے کتنا حصہ ایسے مفروضے پر مبنی ہے جو اگلے خبروں کے چکر سے آگے برقرار نہ رہ سکے۔
پاکستان اس بار خود کو اس سوال کا مرکز بن گیا ہے۔ مذاکرات کی میزبانی اور دو ہفتوں کی جنگ بندی پر زور دینے کے فیصلے نے اسلام آباد کو ایک غیر معمولی سفارتی اہمیت دے دی ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ اس سے مشرقِ وسطیٰ میں طاقت کا توازن تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے کہ اس سے یہ تاثر بنتا ہے کہ جب کشیدگی حکمتِ عملی سے آگے نکل جائے تو نتائج تک پہنچانے کی صلاحیت کس کے پاس اب بھی موجود ہے۔
اس میں ایک نسبتاً خاموش پہلو بھی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ واشنگٹن نے پاکستان کی سویلین اور عسکری قیادت کے ساتھ اپنے روابط استعمال کرتے ہوئے ایسے وقت میں وقفہ یقینی بنایا جب تنازع کی سمت تیزی سے قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ یہ وقفہ امریکہ کو ناکامی تسلیم کیے بغیر صورتِ حال کو مستحکم کرنے کا موقع دیتا ہے، جبکہ وہ اب بھی یہ دعویٰ برقرار رکھ سکتا ہے کہ دباؤ نے نتائج دیے۔ تاہم یہ دعویٰ کس حد تک جانچ پڑتال پر پورا اترتا ہے، یہ ایک الگ سوال ہے۔ خود مذاکراتی فریم ورک اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تہران نے وہ اثر و رسوخ برقرار رکھا ہے جس کی اس سے اس تنازع میں داخل ہوتے وقت توقع نہیں کی جا رہی تھی۔
حسبِ معمول، مارکیٹیں سیاست سے زیادہ تیزی سے حرکت میں آئی ہیں۔ برینٹ کروڈ میں نمایاں کمی دیکھی گئی کیونکہ جنگ بندی نے آبنائے ہرمز کے دوبارہ کھلنے اور سپلائی کی رکاوٹوں میں جزوی نرمی کا اشارہ دیا۔ ایکویٹی مارکیٹس میں مختلف خطوں میں تیزی آئی، جو مجموعی طور پر رسک لینے کے رجحان کی واپسی کو ظاہر کرتی ہے۔ بانڈ مارکیٹس نے شرحِ سود کی توقعات کی نئی قیمت بندی کی صورت میں ردِعمل دیا، جہاں توانائی کی قیمتوں سے پیدا ہونے والے فوری افراطِ زر کے دباؤ میں کمی کے باعث ییلڈز نیچے آئیں۔ کرنسی مارکیٹس نے بھی یہی راستہ اختیار کیا، ڈالر کمزور ہوا کیونکہ محفوظ سرمایہ کاری کی طلب گھٹ گئی اور ہائی بیٹا کرنسیاں اپنی حالیہ نقصانات کا کچھ حصہ واپس حاصل کرنے میں کامیاب رہیں۔
لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں بیانیہ اتنا سیدھا نہیں رہتا۔ تیل کی فروخت میں کمی اس توقع کی عکاسی کرتی ہے کہ آبنائے ہرمز کے ذریعے ترسیل بحال ہو جائے گی، مگر حقیقی مارکیٹ ایک زیادہ پیچیدہ تصویر پیش کرتی ہے۔ شپنگ، انشورنس اور ریفائننگ صلاحیت میں خلل پہلے ہی سپلائی چینز کا حصہ بن چکا ہے۔ ٹینکرز اب بھی رکے ہوئے ہیں، انفرااسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے، اور پیداوار بڑھانے والے ممالک اس وقت تک تیزی سے پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جب تک یہ واضح نہ ہو جائے کہ جنگ بندی برقرار رہتی ہے یا نہیں۔ سامان کی ترسیل میں جمع شدہ بیک لاگ وقتی قلت کو کم تو کر سکتا ہے، مگر معمولات کو راتوں رات بحال نہیں کرتا۔
مدت کا سوال بھی اہم ہے۔ دو ہفتوں کی جنگ بندی اس تناظر میں وقت کا عنصر شامل کرتی ہے، مگر وقت دونوں طرف اثر ڈالتا ہے۔ یہ مذاکرات شروع کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک ایسی متعین مدت بھی پیدا کرتا ہے جس میں توقعات مایوسی میں بدل سکتی ہیں۔ مارکیٹیں اب کسی خلل کی قیمت نہیں لگا رہیں بلکہ ایک ممکنہ حل کے امکانات کو قیمتوں میں شامل کر رہی ہیں۔ یہ تبدیلی بظاہر معمولی لگ سکتی ہے، مگر اس کے اثرات گہرے ہیں، خاص طور پر اس حوالے سے کہ اگر ان امکانات پر نظرثانی ہو تو جذبات کتنی تیزی سے بدل سکتے ہیں۔
شرحِ سود کی مارکیٹس کا رویہ اسی کشمکش کی عکاسی کرتا ہے۔ تنازع کے ابتدائی مرحلے میں توانائی سے جڑی افراطِ زر کی خدشات بڑھنے کے باعث ییلڈز میں تیزی سے اضافہ ہوا تھا۔ اب یہ دباؤ کم ہوا ہے، اور ییلڈ کروز زیادہ تعمیری انداز میں اسٹیپن ہونا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ قلیل مدتی شرحِ سود کی توقعات ایڈجسٹ ہو رہی ہیں۔ تاہم مرکزی بینک کسی اطمینان کا اشارہ نہیں دے رہے۔ توانائی کے ذریعے افراطِ زر پہلے ہی معیشت میں منتقل ہو چکا ہے، اور اس کے ثانوی اثرات بدستور تشویش کا باعث ہیں۔ فوری دباؤ میں کمی اس بنیادی رجحان کی پائیداری کو ختم نہیں کرتی۔
کرنسی مارکیٹس ایک اور ابہام کی تہہ پیش کرتی ہیں۔ جنگ بندی کے باعث محفوظ سرمایہ کاری (سیف ہیون) کی فوری طلب میں کمی آئی ہے جس سے ڈالر کمزور ہوا، مگر یہ حرکت زیادہ تر پوزیشننگ سے متاثر دکھائی دیتی ہے، نہ کہ کسی مضبوط یقین سے۔ تنازع کے عروج پر بھی ڈالر کی تیزی اتنی فیصلہ کن نہیں تھی جتنی ماضی کے رجحانات کی روشنی میں متوقع تھی، اور یہی ہچکچاہٹ اب منظرنامے کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔ اگر جنگ بندی برقرار رہتی ہے اور رسک سینٹیمنٹ مستحکم ہوتا ہے تو ڈالر دباؤ میں رہ سکتا ہے، لیکن اگر کشیدگی دوبارہ بڑھی تو لیکویڈیٹی کی بنیادی طلب تیزی سے واپس آ سکتی ہے۔
دوسری جانب، ایکویٹی مارکیٹس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ریلیف ٹریڈ کو اپنایا ہے۔ سائیکلیکل سیکٹرز نے بحالی کی قیادت کی ہے، جسے توانائی کی کم قیمتوں اور سپلائی چین دباؤ میں ممکنہ کمی نے سہارا دیا۔ تاہم یہ ردِعمل زیادہ تر ایکسٹریم پوزیشننگ کے کھلنے ( ڈی کمپریشن) کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے، نہ کہ کسی نئی گروتھ ٹریجیکٹری کی واضح توثیق۔ یہی مارکیٹس چند روز قبل تک غیر معمولی پیمانے کے خلل کی قیمت لگا رہی تھیں۔
یہی آئندہ ہفتوں کا بنیادی سوال ہے: یہ ری سیٹ کتنی پائیدار ہے؟ اگر مذاکرات کشیدگی میں کمی کے لیے ایک قابلِ اعتماد فریم ورک فراہم کرتے ہیں تو موجودہ مارکیٹ ٹریجیکٹری کو سہارا مل سکتا ہے۔ اگر یہ عمل ناکام ہوتا ہے تو حالیہ تیز رفتار بحالی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پوزیشننگ اتنی ہی تیزی سے الٹی سمت میں بھی کھل سکتی ہے۔
اس کے ساتھ ایک وسیع تر پہلو بھی جڑا ہے، خاص طور پر ان معیشتوں کے لیے جو براہِ راست تنازع کا حصہ نہیں مگر اس کے اثرات سے گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ توانائی درآمد کرنے والے ممالک کے لیے 110 ڈالر اور 90 ڈالر فی بیرل تیل کے درمیان فرق معمولی نہیں؛ یہ قابلِ برداشت مہنگائی اور پالیسی پر دباؤ کے درمیان فرق ہے۔ جنگ بندی وقتی ریلیف ضرور دیتی ہے، مگر ساختی کمزوری کو ختم نہیں کرتی۔ سپلائی چینز بدستور نازک ہیں، اور کسی بھی نئی رکاوٹ کا اثر براہِ راست مقامی قیمتوں پر پڑے گا۔
اس تناظر میں پاکستان کا کردار بیک وقت موقع بھی ہے اور پابندی بھی۔ سفارتی اہمیت اسٹریٹجک نمایاں حیثیت میں بدل سکتی ہے، مگر یہ معیشت کو بیرونی جھٹکوں سے محفوظ نہیں بناتی۔ بلکہ یہ اس حقیقت کو مزید واضح کرتی ہے کہ اندرونی استحکام اب بھی ان عوامل سے جڑا ہوا ہے جو اس کے اپنے کنٹرول سے کہیں باہر ہیں۔
جنگ بندی پر مارکیٹ کا ردِعمل تیز، مربوط اور کئی حوالوں سے معقول رہا ہے، تاہم یہ ایسے مفروضوں پر قائم ہے جن کی ابھی آزمائش باقی ہے۔ آبنائے ہرمز کا دوبارہ کھلنا، ترسیل کی بحالی، مذاکرات کی پائیداری، اور تمام فریقوں کی حکمتِ عملی سے آگے بڑھنے کی آمادگی، یہ سب ابھی کھلے سوالات ہیں۔
گزشتہ چند ہفتوں نے پہلے ہی دکھا دیا ہے کہ جب ان مفروضوں کو چیلنج کیا جائے تو جذبات کتنی تیزی سے بدل سکتے ہیں۔ اگلا مرحلہ یہ طے کرے گا کہ آیا موجودہ خوش فہمی ایک زیادہ مستحکم توازن کی شروعات ہے یا محض ایک ایسے چکر کا نیا موڑ جو ابھی اپنی نچلی سطح تک نہیں پہنچا۔
نوٹ: یہ تحریر 9 اپریل 2026 کو بزنس ریکارڈر کی اردو ویب سائٹ پر شائع ہوئی۔ اس میں موجود رائے مصنف کی ذاتی ہے۔ ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔