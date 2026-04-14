کراچی میں 29 ارب سے زائد ایرانی ریال اسمگل کرنے کی کوشش
کراچی میں کیماڑی پولیس نے اربوں روپے کی ایرانی کرنسی اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے اسمگلنگ نیٹ ورک کے 9 ارکان کو گرفتار کرلیا ہے۔
پولیس حکام کے مطابق منگل کو کراچی کے ضلع کیماڑی میں موچکو پولیس نے بین الصوبائی اسمگلروں کے خلاف ایک بڑی اور کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 29 ارب 69 کروڑ سے زائد ایرانی ریال اسمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنادیا ہے۔
پولیس کے مطابق خفیہ اطلاع پر کی جانے والی کارروائی میں ایک انتہائی مطلوب اسمگلنگ نیٹ ورک کے 9 ارکان کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔
ملزمان دو گاڑیوں میں سوار ہو کر بلوچستان کے راستے کراچی پہنچے تھے، جن کی تلاشی لینے پر ایرانی کرنسی کے 236 بنڈل برآمد ہوئے جن کی مجموعی مالیت اربوں میں بتائی جا رہی ہے۔
گرفتار ملزمان میں گروہ کا سرغنہ اصغر، عبدالغفار، تاج محمد، نسیم اور دیگر شامل ہیں جب کہ خواتین میں بی بی سہارا، گل سیما اور بی بی افسانہ کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔
کیماڑی پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش کے بعد تمام ملزمان، برآمد ہونے والی کرنسی اور اسمگلنگ میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کو مزید قانونی کارروائی اور تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کے حوالے کیا جا رہا ہے۔