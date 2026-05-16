بنگلادیش ٹیسٹ کے دوران حسن علی سر پر چوٹ لگنے سے زخمی، حالت خطرے سے باہر
بنگلا دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کے فاسٹ بولر حسن علی کا کیچ پکڑنے کے دوران سر زمین سے ٹکرا گیا۔
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سلہٹ میں جاری دوسرے ٹیسٹ کے پہلے روز حسن علی کی انجری نے پاکستان ٹیم کو شدید پریشانی میں مبتلا کیا، جب وہ کیچ پکڑنے کی کوشش میں سر پر چوٹ لگا بیٹھے۔ تاہم اسٹریچر پر حسن علی کو میدان سے باہر لے جایا گیا اور کچھ دیر بعد حسن علی فیلڈ میں دوبارہ آئے اور ایکشن میں نظر آئے۔
یہ واقعہ بنگلہ دیش کی اننگز کے آٹھویں اوور میں پیش آیا جب اوپنر تنزید حسن تمیم نے گیند کو ڈرائیو کرتے ہوئے بولر کی طرف لوٹا دیا۔ حسن علی نے دائیں جانب ڈائیو کرتے ہوئے کیچ لینے کی کوشش کی، تاہم وہ غیر متوازن انداز میں گرے اور ان کے سر کا دایاں حصہ زور سے زمین سے ٹکرا گیا۔
فیلڈ میں فوری طور پر تشویش کی لہر دوڑ گئی کیونکہ فاسٹ بولر واضح طور پر چکرائے ہوئے نظر آئے اور اپنا توازن برقرار رکھنے میں مشکل محسوس کرنے لگے۔ طبی عملہ فوری طور پر میدان میں پہنچا اور کئی منٹ تک ان کا معائنہ کیا گیا۔
بعد ازاں حسن علی کو اسٹریچر پر ڈال کر میدان سے باہر لے جایا گیا، جس کے باعث قائم مقام کپتان سلمان علی آغا کو اوور مکمل کرنا پڑا۔
تاہم خوش قسمتی سے یہ انجری اتنی سنگین ثابت نہیں ہوئی کہ حسن علی کو میچ سے باہر کر دیتی۔ وہ 16ویں اوور کے آغاز پر دوبارہ میدان میں واپس آئے اور 19ویں اوور میں دوبارہ بولنگ بھی شروع کر دی، جس سے پاکستان ٹیم میں خدشات کم ہوئے۔
قبل ازیں قومی ٹیم کے کپتان شان مسعود نے ٹاس جیت کر بنگلا دیش کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تھی۔
دوسرے ٹیسٹ کے لیے پاکستانی ٹیم میں 3 تبدیلیاں کی گئی ہیں، امام الحق، شاہین آفریدی اور نعمان علی کی جگہ بابر اعظم، خرم شہزاد اور ساجد خان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں بنگلا دیش کو ایک صفر سے برتری حاصل ہے، بنگلادیش نے پاکستان کو پہلے ٹیسٹ میچ میں