بلاول بھٹو ننھے یوٹیوبر شیراز کے مداح نکل آئے، ملاقات کی ویڈیو وائرل
سوشل میڈیا پر اپنی معصومیت، ٹوٹی پھوٹی اردو اور خوبصورت ویڈیوز سے لاکھوں دلوں پر راج کرنے والے گلگت بلتستان کے ننھے یوٹیوبر شیراز اور ان کی پیاری بہن مسکان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک خصوصی اور دلچسپ ملاقات کی ہے۔ اس خوبصورت ملاقات کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں اور صارفین کی جانب سے اسے بے حد پسند کیا جا رہا ہے۔
بلاول بھٹو زرداری ان دنوں اپنی سیاسی اور انتخابی مہم کے سلسلے میں گلگت بلتستان کے دورے پر موجود ہیں۔ اپنی تمام تر سیاسی مصروفیات کے باوجود انہوں نے خطے کی پہچان بننے والے اس ننھے اسٹار سے ملنے کے لیے خاص وقت نکالا۔
ملاقات کے دوران دونوں کے درمیان انتہائی دوستانہ گفتگو ہوئی جس نے سوشل میڈیا پر سب کی بھرپور توجہ حاصل کر لی ہے۔
ملاقات کی وائرل ہونے والی ویڈیو میں بلاول بھٹو کو شیراز سے انتہائی شفقت سے بات کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔
انہوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کا سب سے بڑا فین ہوں اور آپ کی ویڈیوز باقاعدگی سے دیکھتا ہوں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں لیکن وہاں بیٹھ کر بھی آپ کو فالو کرتا ہوں اور آپ سے مل کر مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے۔
اس موقع پر بلاول بھٹو نے محض شیراز کی شہرت ہی نہیں بلکہ ان کی جانب سے کی جانے والی فلاحی کاوشوں کو بھی بھرپور سراہا۔
انہوں نے کہا کہ وہ شیراز کی تمام سرگرمیاں سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے کہ اتنی کم عمری میں شیراز نہ صرف اپنی محنت سے نام کما رہے ہیں بلکہ اپنے پسماندہ علاقے کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے عملی کام بھی کر رہے ہیں۔
انہوں نے خاص طور پر شیراز کی جانب سے علاقے میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور اسکول کی تعمیر جیسی کوششوں کی تعریف کی۔ واضح رہے کہ شیراز نے اپنے وی لاگز کے ذریعے شمالی علاقہ جات کے مقامی مسائل اور خوبصورتی کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر شاندار انداز میں اجاگر کیا ہے۔
اپنی اس دلچسپ گفتگو کے دوران بلاول بھٹو نے اپنے نانا اور سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے شیراز کو بتایا کہ ان کے نانا گلگت بلتستان کے عوام سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس خطے کی ترقی کے لیے ان کی خدمات تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں۔
بلاول بھٹو نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے شیراز سے کہا کہ ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ وہ بھی اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی جذبے کے ساتھ عوامی خدمت کے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں۔