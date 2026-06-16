فیفا ورلڈ کپ میں 40 سالہ گول کیپر نے 7 گول روک کر سب کو حیران کردیا
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے گروپ ایچ کے ایک دلچسپ مقابلے میں مغربی افریقہ براعظم کے ملک کیپ وردے کے تجربہ کار گول کیپر ووزینہ نے اپنی غیرمعمولی کارکردگی سے فٹبال شائقین کو حیران کر دیا۔ اسپین اور کیپ وردے کے درمیان کھیلا گیا میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا، لیکن میدان میں سب سے زیادہ توجہ 40 سالہ گول کیپر ووزینہ نے حاصل کی، جنہوں نے 7 یقینی گول بچا کر اپنی ٹیم کو اہم ڈرا دلایا۔
میچ کے دوران اسپین نے زیادہ تر وقت گیند پر کنٹرول برقرار رکھا اور مسلسل حملے کیے، تاہم جب بھی اسپین کے کھلاڑی دفاعی لائن توڑنے میں کامیاب ہوئے، ووزینہ ان کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پہلے ہاف کے اختتامی لمحات میں فیران ٹوریس، پیڈری اور ایمیرک لاپورٹ کی کوششوں کو ناکام بنا کر اپنی ٹیم کو نقصان سے بچایا۔
ان کی شاندار کارکردگی کے باعث انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ مقابلے کے اختتام پر ساتھی کھلاڑیوں نے انہیں گھیر لیا اور مبارکباد دی، جس کے بعد ووزینہ جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
ووزینہ کا اصل نام جوسیمار جوزے ایوورا ڈیاس ہے۔ ”ووزینہ“ دراصل ان کا عرفی نام ہے جو انہیں اپنے دادا دادی کی جانب سے ملا۔ بچپن میں وہ زیادہ تر اپنے بزرگوں کے ساتھ رہے کیونکہ ان کے والد فوج میں تھے جبکہ والدہ کام کرتی تھیں۔ پرتگالی زبان میں ”ووزینہ“ کا مطلب تقریباً ”چھوٹی دادی“ بنتا ہے۔ یہی نام بعد میں ان کی شناخت بن گیا اور انہوں نے اپنے پورے کلبی کیریئر میں جرسی پر یہی نام استعمال کیا۔
ایک انٹرویو میں ووزینہ نے بتایا تھا کہ جب وہ انگولا پہنچے تو وہاں ایک اور گول کیپر بھی جوسیمار نام کا موجود تھا۔ اس صورتحال میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر ان کے ملک میں لوگ انہیں ووزینہ کے نام سے جانتے ہیں تو وہ دنیا بھر میں بھی اسی نام سے پہچانے جانا پسند کریں گے۔
میچ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ووزینہ نے کہا کہ انہیں اپنے ملک کی نمائندگی کرنے پر بے حد فخر ہے۔ انہوں نے جذباتی انداز میں بتایا کہ وہ اپنے دادا دادی کو یاد کر کے رو پڑے کیونکہ انہوں نے ان کی پرورش میں اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن چند سال قبل ان کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اس تاریخی لمحے کو دیکھنے کے لیے موجود نہیں تھے۔
انہوں نے یہ بھی افسوس ظاہر کیا کہ ان کی والدہ بھی میچ دیکھنے اسٹیڈیم نہیں آ سکیں۔ ان کے مطابق ویزا کے اخراجات اور وقت کی کمی کے باعث ان کی والدہ سفر نہ کر سکیں، جبکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اس یادگار موقع پر ان کے ساتھ ہوتیں۔
اس تاریخی کارکردگی کے بعد ووزینہ کو عالمی سطح پر غیرمعمولی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ اسپین کے خلاف میچ ختم ہونے کے چند گھنٹوں کے اندر ان کے انسٹاگرام فالوورز کی تعداد تقریباً پانچ لاکھ سے بڑھ کر لگ بھگ پچاس لاکھ تک پہنچ گئی۔ فٹبال کے مداحوں نے سوشل میڈیا پر ان کی تعریف کی اور انہیں میچ کا اصل ہیرو قرار دیا۔
فرانسیسی فٹبال اسٹار پال پوگبا نے بھی سوشل میڈیا پر ووزینہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ کیپ وردے کا گول کیپر واقعی غیرمعمولی صلاحیتوں کا مالک ہے۔
کیپ وردے ورلڈ کپ میں جگہ بنانے والے سب سے چھوٹے ممالک میں سے ایک ہے،کیپ وردے نے اپنے پہلے میچ میں مضبوط اسپین کو روک کر ٹورنامنٹ میں ایک اہم پیغام دیا ہے۔ اس کامیابی میں ووزینہ کا کردار مرکزی حیثیت رکھتا ہے، جن کی کارکردگی کو ورلڈ کپ 2026 کے یادگار لمحات میں شمار کیا جا رہا ہے۔