سوات: سیاحوں سے بھری کشتی الٹنے سے ایک ہی خاندان کے 7 افراد جاں بحق

کشتی الٹنے کا افسوسناک واقعہ سوات کے مشہور سیاحتی علاقے کالام میں سیف اللہ جھیل کے مقام پر پیش آیا۔
ویب ڈیسک
شائع 01 جولائ 2026 10:27pm
پاکستان

خیبرپختونخوا کے ضلع سوات میں سیف اللہ جھیل کے مقام پر سیاحوں سے بھری کشتی الٹنے کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد جاں بحق ہوگئے جب کہ ایک شخص تاحال لاپتہ ہے۔

بدھ کو سیاحوں سے بھری کشتی الٹنے کا افسوسناک واقعہ سوات کے مشہور سیاحتی علاقے کالام میں سیف اللہ جھیل کے مقام پر پیش آیا ہے، جہاں سیاح کشتی میں بیٹھ کر جھیل کی سیر کررہے تھے۔

ابتدائی تحقیقات کے مطابق کشتی میں 8 افراد سوار تھے، جو سیر و تفریح کے لیے کالام آئے تھے اور ان کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔

ڈی پی او سوات محمد عمر خان کے مطابق حادثے کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جن کی لاشیں مہوڈنڈ کے مقام سے نکال لی گئی ہیں جب کہ حادثے میں ایک شخص تاحال لاپتہ ہے۔

ریسکیو ٹیمیں، پولیس اور مقامی رضاکار لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں جب کہ سرچ آپریشن بدستور جاری ہے۔

یاد رہے کہ محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں بارشوں کی پیش گوئی کی ہے، جس کے بعد پی ڈی ایم اے خیبرپختونخوا نے بالائی علاقوں میں شدید بارشوں اور گلیشیئر پھٹنے کے خدشے کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا ہے۔

الرٹ میں تمام ضلعی انتظامیہ کو ضروری اقدامات کرنے اور دریا کے کنارے آباد آبادیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

خیبر پختونخوا KPK Swat kalam Boat Sink boat capsized Tourist killed Saifullah Lake
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین