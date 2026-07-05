فیفا ورلڈ کپ: پیراگوئے اور کینیڈا ایونٹ سے باہر، فرانس اور مراکش کوارٹر فائنل میں داخل
امریکا میں جاری فیفا ورلڈ کپ 2026 کے راؤنڈ آف 16 یعنی پری کوارٹر فائنل مرحلے کے سنسنی خیز مقابلوں کے بعد فرانس اور مراکش کی ٹیموں نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، جبکہ پیراگوئے اور ایونٹ کی شریک میزبان کینیڈا کی ٹیمیں شکست کھا کر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہیں۔
پہلے اہم مقابلے میں فرانس نے پیراگوئے کو ایک سخت مقابلے کے بعد صفر کے مقابلے میں ایک گول سے ہرا دیا۔ فلاڈلفیا کے میدان میں کھیلے گئے اس میچ میں دونوں ٹیموں کے درمیان زبردست ٹکر دیکھنے کو ملی اور میچ کے دوران کئی بار سنسنی خیز لمحات آئے جہاں کھلاڑی جذبات میں آکر ایک دوسرے سے الجھتے ہوئے بھی نظر آئے۔
اس میچ کا واحد اور فیصلہ کن گول فرانس کے مشہور کھلاڑی ایم باپے نے کھیل کے 17 ویں منٹ میں پنالٹی پر کیا۔ پیراگوئے کی ٹیم نے گول برابر کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ فرانس کی مضبوط دیوار کو نہ توڑ سکے اور کوئی گول اسکور نہ کر سکے۔
اس کامیابی کے ساتھ فرانس نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کرلیا، جہاں اس کا مقابلہ مراکش سے ہوگا۔
دوسری طرف ہیوسٹن کے میدان میں کھیلے گئے ایک اور میچ میں مراکش نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کینیڈا کو0-3 سے یکطرفہ شکست دے دی۔ میچ کا پہلا ہاف کافی سخت رہا اور دونوں ہی ٹیمیں کوئی بھی گول کرنے میں ناکام رہیں، لیکن دوسرے ہاف میں مراکش کے کھلاڑیوں نے کینیڈا کی ٹیم پر دھاوا بول دیا۔
مراکش کی طرف سے مڈ فیلڈرعزالدین اوناحی نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے دو گول اسکور کیے، جبکہ تیسرا گول صفیان رحیمی نے بنا کر اپنی ٹیم کی جیت پر مہر لگا دی۔
کینیڈا کی ٹیم ہوم گراؤنڈ اور اپنے تماشائیوں کے سامنے دوسرے ہاف میں مراکش کے حملوں کا جواب نہ دے سکی اور ایک بھی گول نہ کر سکی۔
اب کوارٹر فائنل میں فرانس اور مراکش کی مضبوط ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی، جہاں سیمی فائنل میں رسائی کے لیے دلچسپ مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔