ورلڈ کپ فائنل کے لیے ریفری مقرر ہونے والے ارجنٹائن کے ڈراؤنے خواب سلوکو ونچچ کون ہیں؟
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل کے لیے ریفری کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور یہ اہم ذمہ داری سلووینیا کے سلوکو ونچچ کو سونپی گئی ہے۔ ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان نیویارک میں اتوار کو کھیلے جانے والے بڑے مقابلے میں ونچچ میچ کی نگرانی کریں گے۔ اس بڑے اور اہم مقابلے میں ان کے ساتھ معاون ریفری ٹوماز کلانچنک، اندراز کووچچ، چوتھے آفیشل ادھم مخادمہ اور ریزرو اسسٹنٹ ریفری محمد الکلاف بھی فرائض انجام دیں گے۔
فیفا کے سربراہ برائے ریفری پیئر لوئیجی کولینا نے ونچچ کی تقرری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پٹیوں والی جرسی پہننا ایک خوبصورت احساس ہے، اور یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ فائنل کے لیے سلوکو ونچچ کو منتخب کیا گیا ہے۔ تقرری کے اعلان کے وقت ونچچ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جس کی ویڈیو بھی فیفا کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کی گئی ہے۔
اس ورلڈ کپ میں ریفریوں اور وی اے آر نظام پر خاص توجہ دی جا رہی ہے، کیونکہ کچھ حلقوں میں ارجنٹائن کے حق میں فیصلوں کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ تاہم ونچچ کی تقرری ان کے طویل تجربے اور عالمی سطح کے مقابلوں میں کارکردگی کو دیکھتے ہوئے کی گئی ہے۔
شائقین کے لیے یہ جاننا بھی دلچسپ ہوگا کہ 46 سالہ سلوکو ونچچ کا شمار دنیا کے تجربہ کار ریفریوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے 2022 کے قطر ورلڈ کپ میں پہلی بار عالمی کپ کے میچز میں فرائض انجام دیے تھے اور اب یہ 2026 کا فائنل ان کے کیریئر کا چھٹا ورلڈ کپ میچ ہوگا، جبکہ اس ٹورنامنٹ میں یہ ان کی چوتھی ذمہ داری ہوگی۔
ونچچ اس سے پہلے بھی بڑے فٹبال مقابلوں میں ریفری رہ چکے ہیں۔ انہوں نے 2024 کی یوئیفا چیمپئنز لیگ فائنل میں ریال میڈرڈ اور بوروسیا ڈورٹمنڈ کے درمیان میچ کی نگرانی کی تھی، جو یورپی فٹبال میں کسی بھی ریفری کے لیے ایک بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ 2022 کی یوئیفا یوروپا لیگ فائنل میں بھی ریفری کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔
ان کے تجربے میں یوئیفا چیمپئنز لیگ کے کئی مقابلے، یورپی چیمپئن شپ، یوروپا لیگ، نیشنز لیگ، فیفا کلب ورلڈ کپ، نوجوانوں کے ٹورنامنٹس اور بین الاقوامی کوالیفائنگ میچز شامل ہیں۔
ارجنٹائن کے ساتھ ونچچ کا تعلق ایک یادگار اور تکلیف دہ میچ سے بھی جڑا ہوا ہے۔ 2022 کے قطر ورلڈ کپ میں وہ اس میچ کے ریفری تھے جس میں ارجنٹائن کو سعودی عرب کے ہاتھوں 1-2 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ شکست ارجنٹینا کی 36 میچز پر مشتمل ناقابل شکست رہنے کی شاندار سلسلے کا اختتام بھی ثابت ہوئی تھی۔
اس میچ میں ونچچ نے ارجنٹائن کے حق میں پنالٹی بھی دی تھی، جب لیانڈرو پریڈیز کو کارنر کے دوران گرایا گیا تھا۔ کپتان لیونل میسی نے اس موقع کو گول میں تبدیل کیا تھا۔ تاہم سعودی عرب نے بعد میں دو گول کر کے مقابلہ اپنے نام کر لیا تھا۔
اب سلوکو ونچچ ایک بار پھر ارجنٹائن کے میچ میں موجود ہوں گے، لیکن اس بار داؤ بہت بڑا ہے، کیونکہ سامنے ورلڈ کپ کا فائنل ہوگا اور دنیا بھر کے شائقین کی نظریں ان کے ہر فیصلے پر ہوں گی۔