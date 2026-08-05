'گووندا اور کرشمہ کپور کی قربت سے سنیتا آہوجا باخبر تھیں'، ساتھی اداکارہ کا انکشاف
بولی ووڈ کے سینئر اداکار گووندا ان دنوں اپنی آنے والی فلم ”روپا“ کے ذریعے بطور مرکزی ہیرو شاندار واپسی کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ تاہم، جہاں ایک طرف ان کے شائقین اس واپسی کے لیے پرجوش ہیں، وہیں دوسری جانب ان کی ذاتی زندگی اور ماضی کے تعلقات کے قصے ایک بار پھر موضوعِ بحث بن گئے ہیں۔
حال ہی میں ان کی ساتھی اداکارہ شگفتہ علی نے ایک انٹرویو کے دوران گووندا، ان کی اہلیہ سنیتا آہوجا اور نامور اداکارہ کرشمہ کپور کے باہمی تعلقات کے حوالے سے چند اہم اور دلچسپ انکشافات کیے ہیں۔
90 کی دہائی میں گووندا اور کرشمہ کپور کی جوڑی بولی ووڈ کی کامیاب ترین جوڑیوں میں شمار کی جاتی تھی۔ ان دونوں نے ”ہیرو نمبر 1“، ”راجہ بابو“، ”ساجن چلے سسرال“، ”حسینہ مان جائے گی“ اور ”قلی نمبر 1“ جیسی لازوال اور بلاک بسٹر فلموں میں ایک ساتھ کام کیا۔
اس سنہری دور میں ان کی آن اسکرین کیمسٹری اور مبینہ قربت کے چرچے نہ صرف انڈسٹری میں عام تھے بلکہ شوٹنگ سیٹس پر موجود افراد بھی ان کے گہرے تعلق سے بخوبی واقف تھے۔
سینئر صحافی سدھارتھ کنن کو دیے گئے ایک تفصیلی انٹرویو میں اداکارہ شگفتہ علی نے بتایا کہ گووندا اور کرشمہ کے درمیان موجود لگاؤ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ ان کے مطابق سیٹ پر موجود ہر شخص ان کے درمیان ایک خاص اور مضبوط بانڈنگ محسوس کر سکتا تھا، اگرچہ گووندا نے اس موضوع پر کبھی کھل کر گفتگو نہیں کی۔
شگفتہ علی نے مزید کہا کہ جب تک یہ جوڑی اسکرین پر آئی، شائقین نے اسے بے حد سراہا، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب ناظرین کو ہر فلم میں انہیں ایک ساتھ دیکھ کر یکسانیت محسوس ہونے لگی۔
اس سارے معاملے میں سب سے اہم پہلو گووندا کی اہلیہ سنیتا آہوجا کا ردعمل تھا۔ شگفتہ علی کے مطابق سنیتا اپنے شوہر اور کرشمہ کپور کی قربت سے پوری طرح باخبر تھیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ خاموشی، صبر اور وقار کا مظاہرہ کیا اور کبھی عوامی سطح پر کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کیا۔
سنیتا آہوجا کی تعریف کرتے ہوئے شگفتہ علی نے کہا: ”وہ ایک نہایت سمجھدار اور بردبار خاتون ہیں۔ میری نظر میں وہ سب کچھ جانتی تھیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے گھر اور خاندان کو ترجیح دی۔ ان کی جگہ کوئی عام عورت ہوتی تو شاید شدید جذباتی ہو کر بڑا ہنگامہ مچا دیتی، مگر انہوں نے حالات کا سامنا انتہائی حکمت عملی کے ساتھ کیا۔“
انہوں نے مزید انکشاف کیا کہ سنیتا عام طور پر گووندا کے شوٹنگ سیٹس پر نہیں جاتی تھیں۔ صرف ایک مرتبہ وہ آؤٹ ڈور شوٹ پر بچوں کے ساتھ آئیں اور انہوں نے سیٹ پر موجود تمام فنکاروں اور عملے سے انتہائی محبت اور خوش اخلاقی کے ساتھ ملاقات کی۔
واضح رہے کہ گووندا اور کرشمہ کپور نے آج تک اپنے رشتے کے حوالے سے گردش کرنے والی خبروں پر کوئی باضابطہ مؤقف اختیار نہیں کیا ہے۔ تاہم، شگفتہ علی کے اس حالیہ انٹرویو نے شوبز حلقوں میں اس پرانے موضوع کو ایک بار پھر زیرِ بحث لا کھڑا کیا ہے۔