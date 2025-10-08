بگ باس کو اچانک بند کردیا گیا، اسٹوڈیو سیل کرکے شرکا کو فوری گھر خالی کرنے کا حکم
بھارت کی ریاست کرناٹکا میں منگل کی رات شوبز کی دنیا میں غیر متوقع واقعہ پیش آیا جب مشہور رئیلٹی شو ’بگ باس کنڑا سیزن 12‘ کو اچانک روک دیا گیا۔ حکومت نے شو کی شوٹنگ کے لیے استعمال ہونے والے جولی ووڈ اسٹوڈیوز کو مکمل طور پر سیل کر دیا۔
یہ کارروائی کرناٹک اسٹیٹ پولوشن کنٹرول بورڈ (KSPCB) کی جانب سے کی گئی، جس نے الزام لگایا کہ اسٹوڈیو ماحولیاتی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے اور ضروری اجازت نامے حاصل کیے بغیر کام کر رہا تھا۔ بورڈ نے فوری طور پر تمام سرگرمیاں بند کرنے اور بجلی کا کنکشن منقطع کرنے کے احکامات جاری کیے۔
جیسے ہی نوٹس جاری ہوا، انتظامیہ نے شو میں شریک تمام بگ باس کنٹسٹنٹس کو فوری طور پر گھر خالی کرنے کی ہدایت دی۔ راتوں رات تمام شرکاء کو سیکیورٹی حصار میں ایگلٹن ریزورٹ منتقل کر دیا گیا تاکہ ان کے قیام کا انتظام کیا جا سکے۔
ذرائع کے مطابق، اس فیصلے کے بعد تقریباً سات سو سے زیادہ افراد، جن میں ٹیکنیکل ٹیم، لائٹنگ اسٹاف، کیمرہ آپریٹرز اور دیگر عملہ شامل ہیں، سبھی کو اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر گھر جانا پڑا۔ یہ سبھی پچھلے چھ مہینوں سے تین شفٹس میں مسلسل کام کر رہے تھے۔
یہ بگ باس ہاؤس خاص طور پر اداکار کِچا سُدیپ کے وژن پر تیار کیا گیا تھا۔ شاندار محل جیسا سیٹ تقریباً پانچ کروڑ روپے کی لاگت سے بنایا گیا تھا، جو کنڑا ٹیلی وژن کی تاریخ میں سب سے بڑا سیٹ سمجھا جا رہا تھا۔ شو کا آغاز چند ہفتے پہلے ہی بڑے شاندار انداز میں کیا گیا تھا۔
ریاستی وزیر ماحولیات و جنگلات نے بنگلور میں اس کارروائی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسٹوڈیو کو کئی مرتبہ نوٹس بھیجے گئے تھے، مگر انتظامیہ نے کوئی توجہ نہیں دی۔ ان کا کہنا تھا، ’ہم نے واضح کیا تھا کہ ماحولیاتی اصولوں کی پابندی ضروری ہے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر نظرانداز کیا۔ اب قانون کے مطابق کارروائی کی گئی ہے۔ کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں۔‘
دوسری جانب، حکام نے بینگلور الیکٹریسیٹی کمپنی کو ہدایت دی ہے کہ اسٹوڈیو کا بجلی کنکشن فوری طور پر کاٹ دیا جائے۔ اس کے علاوہ، اسٹوڈیو انتظامیہ پر غیر قانونی پاور سپلائی استعمال کرنے کا بھی الزام لگایا گیا ہے۔
انڈیا ٹوڈے کے مطابق معائنے کے دوران معلوم ہوا کہ جولی ووڈ اسٹوڈیوز سے بغیر صاف کیے ہوئے گندے پانی کو باہر چھوڑا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ، سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کام نہیں کر رہا تھا اور اس کے پانی نکالنے کے ناقص نظام تھا۔
کچرا، جیسے پلاسٹک کپ اور پیپر پلیٹس، صحیح طریقے سے الگ سنبھالنے کا کوئی واضح طریقہ کار موجود نہیں تھا۔ مزید برآں، اسٹوڈیو میں دو بڑے ڈیزل جنریٹر مسلسل چل رہے تھے، جس سے ماحول میں مزید آلودگی پیدا ہو رہی تھی۔ یہ سب ریاستی اور قومی ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی تھی۔
ان نتائج کی بنیاد پر فوری طور پر بگ باس کنڑا سیٹ پر تمام سرگرمیاں بند کرنے کا حکم جاری کر دیا اور شو کو روک دیا گیا ہے۔ منتظمین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو عدالت سے رجوع کریں۔
بگ باس کنڑا سیزن 12 کو سب سے بڑا اور شاندار سیزن تصور کیا جا رہا تھا، جسے اداکار کِچا سُدیپ کی میزبانی میں بڑے دھوم دھام سے شروع کیا گیا تھا۔ یہ سیزن اپنے لگژری سیٹ، دلچسپ چیلنجز اور رنگین مقابلوں کی وجہ سے شائقین کے لیے خاص تھا، لیکن اچانک بند ہونے سے نہ صرف ناظرین مایوس ہیں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی ایک بحث چھڑ گئی ہے۔