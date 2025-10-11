نئے فیچرز، پرانی ٹَف کوالٹی: نوکیا کا اپنا مضبوط ترین فون دوبارہ لانچ کرنے کا فیصلہ
نوکیا کے شوقین صارفین کے لیے خوشخبری آگئی ہے، کیونکہ کمپنی نے اپنی مضبوطی کے لیے مشہور موبائل فون ایک نئے انداز میں دوبارہ لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
نوکیا اپنا مشہور زمانہ “ نوکیا 800 ٹف“ (Nokia 800 Tough) فون ایک نئے، مگر مانوس انداز میں دوبارہ مارکیٹ میں اتارنے جا رہا ہے۔
نوکیا کے موبائل فونز بنانے والی کمپنی ”ایچ ایم ڈی“ (HMD) نے تقریباً چھ سال بعد اس فون کا جدید ورژن متعارف کرانے کی تیاری مکمل کر لی ہے، جو کہ 2019 کے ماڈل کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے بنایا جائے گا۔
ذرائع کے مطابق، نیا Nokia 800 Tough اپنی پرانی طاقت اور مضبوطی برقرار رکھے گا، مگر اس میں چند جدید تبدیلیاں شامل کی گئی ہیں تاکہ یہ آج کے دور کے تقاضوں پر پورا اتر سکے۔
فون کے ڈیزائن میں زیادہ تبدیلی نہیں کی گئی۔ وہی موٹا مضبوط جسم (chunky build)، پھسلن سے بچانے والا پچھلا حصہ اور مضبوط کنارے اس کی پہچان رہیں گے۔ تاہم، سب سے نمایاں جدت پرانے مائکرو یو ایس بی پورٹ کی جگہ جدید وی ایس بی-سی پورٹ لے گا۔ یعنی اب چارجنگ تیز اور آسان ہوگی۔
سافٹ ویئر کے لحاظ سے بھی بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔
فون میں ”KaiOS 2.5.2“ کے بجائے ”KaiOS 3.1“ شامل کیا جائے گا، جس سے کارکردگی بہتر ہوگی، ایپس زیادہ روانی سے چلیں گی اور واٹس ایپ اور گوگل میپس جیسی ایپس کے لیے سپورٹ میں بھی بہتری آئے گی۔
یہ فون اب بھی اپنی سخت جان کے لیے مشہور رہے گا۔ نئے ماڈل کو آئی پی 68 واٹر اینڈ ڈسٹ ریزسٹنس اور ملٹری گریڈ کی ایم آئی ایل-ایس ٹی ڈی-810 سرٹیفیکیشن حاصل ہے، یعنی یہ پانی، مٹی اور جھٹکوں کے خلاف بھرپور مزاحمت فراہم کرے گا۔
یہ خصوصیات اسے آؤٹ ڈور کام کرنے والوں، مزدوروں اور مہم جو افراد کے لیے ایک قابلِ اعتماد ساتھی بناتی ہیں۔
ابھی تک کمپنی نے قیمت اور لانچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ ایچ ایم ڈی اپنے نئے ری برانڈنگ پلان کے تحت جلد اسے منتخب مارکیٹوں میں پیش کر سکتی ہے۔
یوں لگتا ہے کہ نوکیا کا یہ نیا ’’ٹف فون‘‘ ایک بار پھر ثابت کرے گا کہ اسمارٹ فونز کے دور میں بھی، کچھ چیزیں صرف مضبوط ہونے کی وجہ سے زندہ رہتی ہیں۔