لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعرات, اکتوبر 16, 2025  
22 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان کردیا

وزارتِ خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا نوٹیفکیشن جاری کردیا۔
yasir-nazar یاسر نذر
شائع 16 اکتوبر 2025 12:01am
کاروبار

وفاقی حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان کردیا ہے، جس کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگیا۔

بدھ کو وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد وزارتِ خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کردیا اور اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا گیا۔

نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 66 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 263 روپے 2 پیسے فی لیٹر مقرر ہوگئی ہے۔

ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ایک روپے 39 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی، جس کے بعد ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 275 روپے 41 پیسے فی لیٹر مقرر ہوگئی۔

AAJ News Whatsapp

وزرارت خزانہ کے نوٹیفکیشن کے مطابق مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 26 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی، جس کے بعد مٹی کے تیل کی نئی قیمت 181 روپے 71 پیسے فی لیٹر مقرر ہوگئی ہے۔

اس کے علاوہ لائٹ ڈیزل 2 روپے 74 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا، جس کے بعد لائٹ ڈیزل کی نئی قیمت 162 روپے 76 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔

پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہوگیا ہے، جو اگلے 15 دن کے لیے لاگو رہے گا۔

petrol price

Petroleum products

Petrol

petroleum prices

petrol increase

Petrol Prices Pakistan

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین