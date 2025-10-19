پاکستان کو دسمبر تک 1.2 ارب ڈالر کی آئی ایم ایف قسط ملنے کی توقع ہے، وزیر خزانہ
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کو دسمبر کے آخر تک آئی ایم ایف سے 1.2 ارب ڈالر کی اگلی قسط ملنے کی توقع ہے۔ واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ جلد اجلاس میں پاکستان کے ساتھ معاہدے کی منظوری دے گا، جس کے بعد رقم جاری کی جائے گی۔
محمد اورنگزیب اس وقت دورہ امریکا پر ہیں جہاں وہ 20 وزارتی اجلاس میں شریک ہوئے اور لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کو فوری طور پر فعال کرنے پر زور دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف پاکستان پر قومی مفاد کے خلاف کوئی شرط عائد نہیں کر سکتا، پروگرام کے تحت کی گئی اصلاحات نے معیشت کو مستحکم کیا ہے اور تمام اصلاحات پاکستان کی اپنی معاشی ترجیحات کے مطابق ہیں۔
وزیر خزانہ نے انٹرنیشنل فنانس کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر مختار ڈیوپ سے ملاقات میں امید ظاہر کی کہ ایگزِم بینک جلد ریکوڈک منصوبے میں شمولیت اختیار کرے گا۔ انہوں نے جے پی مورگن کے سینئر وفد سے ملاقات میں دوطرفہ مالی شراکت داری کو مزید فروغ دینے پر بھی زور دیا۔
محمد اورنگزیب نے مزید کہا کہ امریکا کے ساتھ تجارتی اور ٹیرف معاہدہ ایک سے دو ہفتوں میں طے پانے کی توقع ہے جبکہ حکومت نیویارک کے روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری سے متعلق فیصلے کے قریب ہے۔