منگل, اکتوبر 21, 2025  
27 Rabi Al-Akhar 1447  
محمد رضوان قیادت سے فارغ، شاہین آفریدی پاکستان ون ڈے ٹیم کے نئے کپتان مقرر

شاہین شاہ آفریدی کی تقرری کا فیصلہ اسلام آباد میں ہونے والے ایک اجلاس میں کیا گیا، ذرائع
aqeel-ahmed عقیل احمد
اپ ڈیٹ 20 اکتوبر 2025 10:58pm
پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی کو پاکستان ون ڈے کرکٹ ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا گیا ہے۔ شاہین آفریدی جنوبی افریقہ کے خلاف انٹرنیشنل میچز میں قومی ٹیم کی قیادت کریں گے۔

ذرائع کے مطابق شاہین آفریدی جنوبی افریقا کے خلاف 3 ایک روزہ میچز کی سیریز کے لیے قومی ون ڈے ٹیم کی قیادت کریں گے، یہ سیریز 4 سے 8 نومبر تک فیصل آباد کے اقبال سٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔

شاہین شاہ آفریدی کی تقرری کا فیصلہ اسلام آباد میں ہونے والے ایک اجلاس میں کیا گیا، اجلاس میں ہیڈ کوچ مائیک ہیسن، ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید اور قومی سلیکشن کمیٹی کے اراکین شریک تھے۔

اس سے قبل محمد رضوان کو گزشتہ سال 27 اکتوبر کو قومی ون ڈے ٹیم کا کپتان بنایا گیا تھا۔

