وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا بڑی مشکل میں پھنس گئے، پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج

سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد میں شہری کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا۔
fahad-bashir فہد بشیر
شائع 09 نومبر 2025 09:25pm
پاکستان

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف ریاستی اداروں کے خلاف متنازع بیان دینے پر الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے قانون (پیکا ایکٹ) کے تحت مقدمہ درج کرلیا گیا۔

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی نے پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرلیا، سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد میں شہری کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔

مقدمے کی ایف آئی آر میں سہیل آفریدی پر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت، گمراہ کن معلومات، جھوٹے اور بے بنیاد بیانات پر مبنی ویڈیوز سوشل میڈیا پر پھیلانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔

متن مقدمے کے مطابق سوشل میڈیا پر موجود ویڈیوز میں ریاست اور قومی سلامتی کے اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔

مقدمے کے متن میں مزید کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا نے اڈیالہ جیل کے باہر ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹ پر مبنی میڈیا ٹاک کی اور پی ٹی آئی کے آفیشل پیچ سے بھی ریاستی اداروں کے خلاف ویڈیو کو پھیلایا گیا۔

PECA Act

Suhail Afridi

New CM KPK

CM Suhail Khan Afridi

Sohail Afridi

