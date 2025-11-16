حکومت نے ڈیزل مہنگا کر دیا، پیٹرول کی قیمت برقرار
وفاقی حکومت نے ہفتے کے روز ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے فی لیٹر اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ اوگرا کی جانب سے نومبر کے دوسرے حصے کے لیے بھیجی گئی سفارشات کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ حکومت کے مطابق نئی قیمتیں 15 نومبر کی رات بارہ بجے سے نافذ ہو گئی ہیں۔
وزارتِ خزانہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ پیٹرول کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور وہ 265 روپے 45 پیسے فی لیٹر پر برقرار رہے گی۔ تاہم ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 278 روپے 44 پیسے سے بڑھا کر 284 روپے 44 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔
اسی طرح لائٹ ڈیزل 6 روپے 82 پیسے مہنگا ہوکر 170 روپے 80 پیسے فی لیٹر کردیا گیا۔ جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت 9 روپے 29 پیسے اضافے کے بعد 194 روپے 34 پیسے ہوگئی ہے۔
عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود پاکستانی روپے کی قدر میں کمی اور مقامی ٹیکسوں کی ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے اندرونِ ملک قیمتوں پر دباؤ برقرار ہے۔ اس وقت حکومت پیٹرول پر 80 روپے 52 پیسے اور ڈیزل پر 79 روپے 71 پیسے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی اور کاربن لیوی وصول کر رہی ہے۔
تیل کی درآمدی لاگت اور روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں طے کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
اوگرا کی سفارشات موصول ہونے کے بعد وزارتِ خزانہ نے نئی قیمتوں کا حتمی اعلان کیا ہے، جو مقررہ وقت سے ملک بھر میں نافذ ہو چکی ہیں۔