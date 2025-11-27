امریکا نے جی 20 اجلاس میں شرکت کیوں نہیں کی؟ ٹرمپ نے وجہ بتا دی
سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سخت بیان میں جنوبی افریقا پر انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ملک کو اگلے سال میامی میں ہونے والے 2026 جی ٹوئنٹی اجلاس میں مدعو نہیں کیا جائے گا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقا نے جی ٹوئنٹی اختتامی اجلاس میں امریکی سفارتکار کو صدارت کی ذمہ داری منتقل کرنے سے بھی انکار کیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ”ٹروتھ“ پر جاری ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ امریکا نے جنوبی افریقا میں ہونے والے جی ٹوئنٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی، کیونکہ جنوبی افریقا مبینہ طور پر مقامی سفید فام آبادی، خصوصاً افریکانرز اور یورپی نژاد بسنے والوں کے ساتھ ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کارروائی نہیں کر رہا۔
ٹرمپ نے اپنے بیان میں الزام لگایا کہ جنوبی افریقا میں اراضی تنازعات اور بعض واقعات نے شدید تحفظاتی خدشات کو جنم دیا ہے، تاہم ان الزامات کی آزادانہ تصدیق دستیاب نہیں ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکی میڈیا ان مسائل کو نظرانداز کر رہا ہے، جس پر انہوں نے سخت تنقید کی۔
صدر نے دعویٰ کیا کہ جی ٹوئنٹی کی اختتامی تقریب میں جنوبی افریقا نے امریکی سفارتخانے کے سینئر نمائندے کو جی ٹوئنٹی صدارت کی دستاویزات دینے سے انکار کیا، جس کے بعد انہوں نے ہدایت دی کہ جنوبی افریقا کو 2026 کے جی ٹوئنٹی اجلاس کی دعوت نہ دی جائے۔
جنوبی افریقا میں جی 20 سمٹ
ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امریکا جنوبی افریقا کو دی جانے والی مالی معاونت اور سبسڈیز ختم کر دے گا۔
جنوبی افریقہ کا ممکنہ ردعمل
اگرچہ اس بیان پر جنوبی افریقا کی جانب سے تازہ ردعمل سامنے نہیں آیا، تاہم ماضی میں وہ اسی نوعیت کے الزامات کو مسترد کرتا رہا ہے اور یہ مؤقف اختیار کرتا رہا ہے کہ زمینی اصلاحات اور داخلی معاملات کو سیاسی رنگ دیا جاتا ہے۔
جنوبی افریقا کی حکومتی پالیسی یہ رہی ہے کہ زمین کی دوبارہ تقسیم کا مقصد تاریخی عدم مساوات کا ازالہ ہے، نہ کہ نسل کی بنیاد پر کسی گروہ کو نشانہ بنانا۔