کم لاگت رہائش: قومی ترقی کا اہم ستون
پاکستان میں رہائش کی شدید کمی اور تیزی سے بڑھتی شہری آبادی کے تناظر میں کم لاگت گھروں کی فراہمی نہ صرف شہریوں کے معیارِ زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے بلکہ قومی معیشت کو بھی مضبوط بنیاد فراہم کر سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق شراکت داری پر مبنی شریعہ کمپلائنٹ مالیاتی ماڈلز کے ذریعے گھر کی ملکیت کو ہر طبقے کے لیے قابلِ حصول بنایا جا سکتا ہے، جس سے معاشرتی استحکام اور اقتصادی ترقی دونوں کو فروغ ملتا ہے۔
رہائش کے لیے کم لاگت گھروں کی فراہمی کسی بھی ملک میں سماجی فلاح و بہبود، معاشی استحکام، سماجی ہم آہنگی اور قومی ترقی کے فروغ کا ایک مؤثر ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو وہ حکومتیں جنہوں نے کم آمدن والے افراد کو گھر کی ملکیت فراہم کرنے کو ترجیح دی، درحقیقت وہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھیں کہ شہریوں کو ذاتی گھر دینا نہ صرف ان کے انفرادی مستقبل بلکہ مجموعی قومی مستقبل میں طویل المدتی سرمایہ کاری ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں، جہاں رہائش کی شدید قلت پائی جاتی ہے، شہری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور باضابطہ مالیاتی سہولتوں تک رسائی محدود ہے، وہاں رہائش اور معاشی ترقی کے باہمی تعلق کو ایک جامع پالیسی کے ذریعے مؤثر انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس تناظر میں بینکاری اور مالیاتی نظام، خصوصاً وہ ادارے جو متبادل اور شریعہ کمپلائنٹ مالیاتی حل فراہم کرتے ہیں، اس قومی ضرورت کو عملی شکل دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
اقتصادی تعاون و ترقی کی تنظیم (او ای سی ڈی) کے اعداد و شمار کے مطابق ترقی یافتہ معیشتوں میں اوسطاً 71 فیصد گھرانے اپنے گھروں کے مکمل مالک ہیں یا رہن کے ذریعے ملکیت حاصل کر چکے ہیں، جبکہ تقریباً 24 فیصد آبادی کرائے کے گھروں میں رہائش پذیر ہے۔ وسطی اور مشرقی یورپ کے کئی ممالک میں گھروں کی ملکیت کی شرح 70 فیصد سے زیادہ ہے، جس کی ایک بڑی وجہ سوشلسٹ دور کے بعد اختیار کی گئی نجکاری کی پالیسیاں ہیں۔ یہ پالیسیاں اس بات کی مثال ہیں کہ بروقت اور دور اندیش فیصلوں کے ذریعے گھر کی ملکیت کو وسیع پیمانے پر فروغ دیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس کے باوجود، دنیا کے کئی حصوں میں اپنا گھر حاصل کرنا اب بھی ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ 2010 کے بعد سے متعدد ممالک میں گھر کی قیمت اور آمدنی کے تناسب میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ او ای سی ڈی کے مطابق 2024 میں یہ اوسط انڈیکس 116.2 تک پہنچ چکا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 2015 کے بعد گھروں کی قیمتیں آمدنی کے مقابلے میں 16 فیصد سے زائد بڑھ چکی ہیں۔
اس حوالے سے سنگاپور کی مثال خاص اہمیت رکھتی ہے، جہاں ملک کے قیام کے ابتدائی برسوں ہی میں کم لاگت رہائش کی جامع پالیسی نافذ کی گئی۔ آج وہاں 90 فیصد سے زائد شہری سرکاری معاونت یا سبسڈی یافتہ رہائشی یونٹس میں رہائش پذیر ہیں، اور گھر کی ملکیت کی شرح تقریباً 90 فیصد تک پہنچ چکی ہے۔ یہ تجربہ اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک مربوط اور شمولیتی حکمت عملی کے تحت نہ صرف گھر کی ملکیت ممکن بنائی جا سکتی ہے بلکہ ایسے شہری بھی تشکیل دیے جا سکتے ہیں جو اپنی کمیونٹی اور معیشت دونوں میں فعال کردار ادا کریں۔
رہائش کی اہمیت محض ایک چھت فراہم کرنے تک محدود نہیں۔ گھر کی ملکیت کرایہ دار کو مالک میں تبدیل کر دیتی ہے، جس سے فرد کے رویے اور ترجیحات میں بنیادی تبدیلی آتی ہے۔ جہاں پہلے رہائش ایک وقتی خرچ سمجھی جاتی تھی، وہاں اب یہ ایک طویل المدتی سرمایہ کاری بن جاتی ہے۔ گھر کے مالک افراد عموماً اپنی جائیداد کی بہتر دیکھ بھال کرتے ہیں، محلے کی اجتماعی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں اور مستقبل کی منصوبہ بندی میں زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں صارفین کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور خاندانی نظام میں استحکام آتا ہے۔ مزید برآں، رہائشی تعمیرات سے وابستہ سرگرمیاں سیمنٹ، تعمیراتی سامان، پلمبنگ، آرکیٹیکچر اور شہری خدمات سمیت متعدد صنعتوں میں معاشی سرگرمی کو فروغ دیتی ہیں، جس سے اندرونی طلب میں اضافہ ہوتا ہے۔
پاکستان میں رہائش کی کمی ایک ساختی مسئلہ بن چکی ہے، جس کا سب سے زیادہ اثر کم اور متوسط آمدن والے طبقے پر پڑتا ہے۔ روایتی رہن نظام کی سخت شرائط، زیادہ ڈاؤن پیمنٹ اور کریڈٹ ہسٹری کی پابندیاں بہت سے خاندانوں کے لیے گھر کی خریداری کو مشکل بنا دیتی ہیں۔ اسی پس منظر میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے متعارف کرائی جانے والی ہاؤسنگ فنانس اسکیمیں ایک اہم پیش رفت تصور کی جاتی ہیں، جن کا مقصد مالیاتی اداروں کو رسک شیئرنگ میں شامل کر کے زیادہ سے زیادہ افراد کے لیے گھر کی ملکیت کو قابلِ عمل بنانا ہے۔
کم لاگت رہائش کی فراہمی میں مقامی بینک اور مالیاتی ادارے کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، خاص طور پر وہ ادارے جو شریعہ کمپلائنٹ اور متبادل مالیاتی ماڈلز متعارف کرا رہے ہیں۔ مشترکہ ملکیت پر مبنی مالیاتی ڈھانچے، جیسے ڈیمنشنگ مشارکہ، اس بات کی مثال ہیں کہ کس طرح سود سے پاک طریقوں کے ذریعے گھر کی خریداری کو قابلِ استطاعت بنایا جا سکتا ہے۔ ان ماڈلز میں بینک اور صارف جائیداد کے مشترکہ مالک ہوتے ہیں، اور صارف بتدریج اپنی ملکیت میں اضافہ کرتے ہوئے بالآخر مکمل مالک بن جاتا ہے۔ چونکہ یہ نظام خالص قرض کے بجائے شراکت داری پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کم آمدن والے افراد کو درپیش کئی عملی رکاوٹیں کم ہو جاتی ہیں۔
عالمی سطح پر جن ممالک نے رہائش کو اپنی معاشی ترقی کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ بنایا، انہوں نے زیادہ پائیدار اور مثبت نتائج حاصل کیے۔ مسئلہ صرف زیادہ گھر تعمیر کرنے کا نہیں بلکہ ایسے کم لاگت اور قابلِ استطاعت گھروں کی فراہمی کا ہے جو مناسب قیمت، طویل المدتی ادائیگی کی سہولت، ادارہ جاتی تعاون اور مؤثر مالیاتی نظام کے ساتھ منسلک ہوں۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ ریگولیٹرز، مالیاتی ادارے، ہاؤسنگ اتھارٹیز اور نجی شعبہ باہمی شراکت داری کے تحت کام کریں، اور پالیسیوں کا رخ ان طبقات کی طرف موڑا جائے جنہیں اب تک اس سہولت تک محدود رسائی حاصل رہی ہے۔
ایک ایسے ملک میں جہاں معاشی دباؤ بار بار جنم لیتا ہے، گھر کی ملکیت شہریوں کو استحکام اور تحفظ فراہم کرتی ہے۔ یہ نہ صرف خاندانی وقار اور نسلی دولت کے تسلسل کو ممکن بناتی ہے بلکہ ریاستی فلاحی نظام پر بوجھ بھی کم کرتی ہے۔ کم لاگت رہائش دراصل اینٹ اور سیمنٹ سے کہیں بڑھ کر ایک سماجی اور معاشی حکمت عملی ہے، جو شمولیت، معاشی رفتار اور قومی استحکام کے لیے ناگزیر حیثیت رکھتی ہے۔
