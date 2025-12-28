یوکرین نے امن کی خواہش ظاہر نہ کی تو روس طاقت کا استعمال کرے گا، پیوٹن
روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین امن کے معاملے میں جلدی میں نہیں ہے اور اگر وہ اپنے تنازع کو پُرامن طریقے سے حل نہیں کرنا چاہتا تو ماسکو اپنی تمام تر حکمت عملیوں کو طاقت کے ذریعے مکمل کرے گا۔
برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق روسی صدر کا یہ بیان ہفتہ کو روسی سرکاری خبر رساں ایجنسی ٹاس کے ذریعے جاری ہوا۔ یہ بیانات یوکرین پر ایک بڑے پیمانے پر ڈرون اور میزائل حملے کے بعد سامنے آئے، جس پر یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روس جنگ جاری رکھنے کی خواہش ظاہر کر رہا ہے، جبکہ کیف امن کا خواہاں ہے۔
یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی اتوار کو فلوریڈا میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے تاکہ اس جنگ کے حل کے لیے بات چیت کی جا سکے۔ یہ جنگ تقریباً چار سال قبل پیوٹن کی جانب سے روس کے چھوٹے پڑوسی ملک پر مکمل حملے کے بعد شروع ہوئی تھی۔ وائٹ ہاؤس نے پیوٹن کے بیانات پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔
کریملن نے ٹیلی گرام پر بتایا کہ روسی کمانڈروں نے پیوٹن کو معائنہ دورے کے دوران اطلاع دی کہ ماسکو کی فورسز نے یوکرین کے مشرقی علاقے ڈونیتسک کے شہروں مرنوہراد، روڈنسکی اور آرٹیمیوکا، اور زاپوریزھیا کے علاقے ہولیاپوول اور اسٹیپنوہرسک پر قبضہ کر لیا ہے۔
یوکرین کی فوج نے ہولیاپوول اور مرنوہراد کے حوالے سے روس کے دعووں کو غلط قرار دیا۔ یوکرین کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ دونوں مقامات کی صورتحال مشکل ہے، تاہم یوکرینی فوج کی جانب سے دفاعی آپریشن جاری ہیں۔
یوکرین کی جنوبی کمانڈ نے ٹیلی گرام پر بتایا کہ ہولیاپوول میں شدید کشیدگی جاری ہے، تاہم ہولیاپوول کا ایک بڑا حصہ یوکرین کی دفاعی فورسز کے کنٹرول میں ہے۔
معاملہ کی تصدیق مشکل ہے کیونکہ دونوں طرف رسائی محدود ہے، معلومات پر سختی سے کنٹرول کیا جا رہا ہے اور محاذ کی صورتحال تیزی سے بدلتی رہتی ہے۔ میڈیا زیادہ تر سیٹلائٹ اور جیو لوکیٹڈ فوٹیج پر انحصار کرتا ہے، جو جزوی یا تاخیر شدہ ہو سکتی ہے۔